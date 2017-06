Broner enseña otra cara en L.A. y dice que el Mayweather-McGregor será un 'robo televisado'

Adrien Broner (33-2, 24 KOs) es conocido por su arrogancia y atrevimiento tanto dentro como fuera del ring. Muchos lo consideran una “copia mala” de Floyd Mayweather ya que siempre presume tener mucho dinero, aunque está lejos de lograr lo que ‘Money’ ha ganado en lo deportivo y en su cuenta de banco.

Broner ha sido campeón de peso superpluma, ligero, superligero y welter. Sus únicas dos derrotas han llegado de la mano del argentino Marcos Maidana y de Shawn Porter. Actualmente posee una racha de tres victorias.

El próximo 29 de julio enfrentará a Mikey García (36-0, 30 KOs) en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. García estará subiendo a las 140 libras, para desafiar a un hombre que ha peleado hasta en 147.

“Esta pelea me va a llevar a ser una estrella del Pago por Evento”, indicó Broner. “Mikey es un gran peleador, pero yo estoy a otro nivel”.

En abril pasado, Broner fue arrestado en Kentucky después que la policía notó que su SUV blanco, en el que manejaba, tenía varios agujeros de bala. Broner dijo que alguien le había disparado cuando salía de un bar en Cincinnati.

Broner ya era buscado por un caso de intoxicación y por alterar el orden público en 2014. El excampeón tiene órdenes de arresto que datan desde 2007. En uno de ellos, es acusado de robar a un hombre $12,000 a punta de pistola después de supuestamente perder ese dinero en una apuesta. Ninguno de esos arrestos ha terminado en una convicción.

En Los Ángeles, un Broner más serio, habló de cambios en su vida y que se ha concentrado en el boxeo.

“Ahora peleo por mis niños. Al final del día me he divertido mucho, he vivido más que dos o tres personas. Ahora se trata del próximo paso en mi vida. Ahora me quiero concentrar en el boxeo”, dijo. “Siempre voy a ser el mismo, solamente que ahora me concentro en el boxeo”.

Las apuestas en Las Vegas tienen a García como favorito 5-1, algo que dejó con cierta molestia al excampeón.

¿Mayweather-McGregor?, un robo

Broner no se calló al momento de opinar del duelo entre el boxeador Floyd Mayweather y el campeón de UFC, Conor McGregor.

“Va a ser el primer robo a un banco que será televisado”, indicó a los medios de comunicación Broner. “Y (Floyd) no se va a meter en problemas por ello”.

Luego, Broner, probablemente pensando en que la pelea entre Mayweather y McGregor será por Showtime PPV, la misma cadena que transmitirá su contienda del 29 de julio, fue menos severo al profundizar.

“Es algo nuevo, es algo nuevo por el deporte. Ojalá que todos los que apoyan al UFC que vengan al boxeo, para que tengamos al boxeo en el lugar que estaba antes. Va a ser entretenido. McGregor habla como yo. Floyd va a ganar mucho dinero. Estoy contento por los dos”.