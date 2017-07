Mike Tyson: van a matar a McConor (McGregor)

El exboxeador Mike Tyson opinó en una entrevista con el podcast Pardon My Take que Conor McGregor, campeón de peso ligero de UFC, no tiene oportunidad alguna cuando enfrente a Floyd Mayweather Jr. el próximo 26 de agosto en Las Vegas.

“Van a matar a Mc Conor (McGregor) en boxeo. Estoy molesto porque pensé que iban a usar reglas de MMA en contra del boxeo porque de eso se trata: ¿puede el boxeador vencer al peleador de MMA? McConor (McGregor) está en una situación tonta, donde lo van a noquear porque este tipo (Mayweather) ha hecho eso (boxear) toda su vida, desde que era pequeño. McConor no puede patear ni sujetar, ni nada, así que no tiene mucha chance”, indicó el excampeón del mundo de peso pesado.

Tyson agregó que él sí hubiera aceptado reglas de MMA si le hubiera tocado enfrentar a McGregor.