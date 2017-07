McGregor gana el segundo round de la guerra de palabras con Mayweather en Toronto

Conor McGregor se recuperó para ganar el segundo round de su guerra de palabras con Floyd ‘Money’ Mayweather el miércoles en Toronto.

McGregor fue arropado por el entusiasmo de una ciudad que ama a las artes marciales mixtas (MMA) y arremetió contra Mayweather enfocándose en su manera precavida de pelear, su vestimenta, estilo de vida y finanzas. Tuvo una mucho mejor tarde que en Los Ángeles en donde no pudo brillar debido a que su micrófono fue apagado y a la picardía de Mayweather.

“¿Está prendido este micrófono?”, dijo McGregor al comienzo del evento.

El irlandés, que es el campeón de peso ligero de UFC y que estará haciendo su debut en el boxeo, le indicó a Mayweather que no llegará a la marca de 50-0 cuando se enfrenten el próximo 26 de agosto en T-Mobile Arena de Las Vegas.

También le tiró al presidente de deportes de la cadena Showtime, Stephen Espinoza, por apagarle el micrófono el martes.

“Tu…canalla. Mira te, canalla, lo puedo ver en tus ojos”, le gritó a Espinoza mientras el público rugía de entusiasmo. “¿Le vas a cortar el micrófono al campeón? ¡Claro que no! Me quieren exhibir y poner en una posición rara, pero es cuándo me crezco más. No hay nada que pueden hacer para mermarme”.

“Estoy ganando mucho dinero…cuando Floyd tenía 28 años, él estaba en la cartelera de respaldo de Óscar De La Hoya. No estoy mintiendo”, agregó.

