Showtime anunció hoy que la cantante y compositora Demi Lovato entonará el himno nacional de Estados Unidos para el duelo entre Floyd Mayweather y Conor McGregor, programado para este sábado en Las Vegas, Nevada.

Lovato es una cantante nominada al Grammy y su reciente canción Sorry Not Sorry se ha convertido en uno de los hits más sonados en este 2017.

El duelo entre McGregor y Mayweather es este sábado a partir de las 6 p.m. en el T-Mobile Arena de Las Vegas.