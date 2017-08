Mayweather: no soy un tonto por eso salí del retiro, pero ahora sí me voy

“Fue mi última pelea” es algo que Floyd ‘Money’ Mayweather ha dicho varias veces en su carrera en el pugilismo de paga.

Sin embargo, tras vencer al irlandés Conor McGregor por nocuat tecnico en el décimo round el sábado en Las Vegas, parece que ya no lo repetirá.

“Este sí fue mi última, tienen mi palabra” aseveró Mayweather tras el magno evento que se celebró en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El excampeón en cinco divisiones distintas fue bastante franco el explicar porque decidió salir de un retiro de dos años para enfrentar a la máxima estrella de las artes marciales mixtas (MMA) y UFC. El inmenso potencial económico del especial duelo no era algo que alguien en sus cabales podía rechazar.

“No tenía que regresar. Sin embargo, como he dicho, todos hacemos cosas tontas a veces, pero yo no soy ningún tonto”, dijo. “Si veo la oportunidad de hacer 300 o 350 millones de dólares en 36 minutos, ¿por qué no volver?”.

De acuerdo con el peleador que ha conquistado títulos en cinco divisiones distintas, su despidida, la cual podría convertirlo en el primer boxeador en alcanzar los mil millones de dólares ganancias, salió tal y cómo él y su equipo la habían planeado.

“Teníamos un plan de pelea. Queríamos tomar nuestro tiempo, seguirlo constantemente, conectarlo con fuertes golpes al cuerpo y arriba”, indicó. “Mi papá pensaba que íbamos a acabar a McGregor en el sexto o séptimo asalto, pero nos tomó un poco más de tiempo. Sin embargo, hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer”.

“Les dije que este combate no se iría a la distancia, que iba por nocaut”.

Siente que su triunfo ante el irlandés, que representó la victoria número 50 de su carrera sin derrotas, afirmó una vez su legado.

“Tras una trayectoria de 21 años, he tenido grande peleas y peleas aburridas, pero siempre seré recordado por ser un ganador”, expresó. No importa cómo lo hagas, solo importa que lo hagas”.

‘Money’ indicó que tras su vida como protagonista en el ring, ahora se enfocará asistir a los nuevos valores del deporte que le dio todo lo que anhelaba pues

“Quiero ayudar a estos peleadores. Quiero ser entrenador y ayudar a entrenadores”, contó. “Le quiero enseñar a peleadores cómo ser una super estrella no solo dentro del ring, pero también fuera de el”.