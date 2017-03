Mauricio ‘Maestro’ Herrera agarra una pelea más sencilla para retomar confianza

La carrera de Mauricio Herrera (22-7, 7 KOs) en el boxeo no ha sido la de un pugilista privilegiado, que le han escogido sus peleas con mucho cuidado.

Desde un principio enfrentó a varios rivales que pasaban por su mejor momento: Mike Anchondo, Mike Alvarado, Karim Mayfield y Danny García, entre otros. De hecho, el duelo ante García fue como meterse a la casa del lobo, pues fue en Puerto Rico ante un campeón que peleaba ante su gente. Esa noche muchos lo vieron ganar, pero los jueces le dieron la decisión a ‘Swift’ por decisión mayoritaria.

Luego cosechó otra derrota muy cerrada ante Johan Pérez y cayó con claridad ante los prospectos José Benavidez y Frankie Gómez. En su última contienda, también perdió ante Pablo César Cano.

Con seis derrotas en sus últimas 10 peleas, el pugilista de 36 años de edad quiere volver a lo básico y este jueves enfrentará al veterano Héctor Velázquez (57-28-3, 39 KOs) a ocho asaltos en peso welter en el Fantasy Springs Resort and Casino de Indio, California (ESPN/ESPN Deportes, 7 p.m.). La pelea será parte de la cartelera que protagonizan Jason Quigley y Glen Tapia en peso mediano.

Tras pelear varias veces en contiendas fuertes, ahora Herrera busca retomar confianza ante Velázquez, que a su vez también ha tenido varias batallas ante peleadores como Manny Pacquiao, Jorge Linares, Edwin Valero, entre otros.

De acuerdo a una entrevista de Herrera con HOY Deportes, ‘El Maestro’ tiene en ocasiones problemas para motivarse a entrenar, pues sigue pensando en algunas contiendas en las que no contó con las decisiones de los jueces y otras en las que no tuvo su mejor desempeño.

“A veces lo que me ha pasado en las peleas no me ha afectado en ese momento, pero ahora me afecta porque sigo pensando en lo que podía ser”, dijo Herrera. “Trato de no pensar mucho en eso porque no me ayuda a entrenar bien, a estar a gusto”.

Herrera decidió tomar esta contienda pues quiere llevar su carrera con más calma. El jueves enfrenta a un peleador veterano, que aunque tiene muchas derrotas, no será fácil pues tiene mucha experiencia.

“Nunca había tomado una pelea de calentamiento, puro rival fuerte, pero no me puedo confiar de este peleador. Esta fuerte, tiene muchas peleas, es un veterano. Es una pelea buena para mí en este momento de mi carrera”, agregó Herrera, quien no ha hecho muchos cambios en su esquina pero dijo que ya se ha enfocado en ver más videos de sus rivales, así como sus propios videos, para tratar de retomar las cosas buenas que hacía antes.

“Se me olvidó de algunas cositas que hacía antes”, señaló.