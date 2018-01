Matthysse fulmina al invicto Kiram de forma espectacular y conquista título welter

Lucas Matthysse (39-4, 36 KOs) escuchó por mucho rato la rechifla de la afición en una contienda sumamente aburrida, pero que tuvo un final espectacular.

Con un golpe, el argentino derribó a su oponente y con otra recta lo fulminó en el octavo asalto para terminar una de sus presentaciones más opacas. Con el triunfo sobre el hasta ahora invicto Tew Kiram (37-1, 27 KOs), Matthysse conquistó el cinturón vacante de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en peso welter.

Fue la pelea estelar de una doble cartelera celebrada el sábado por la noche en Forum de Inglewood ante 6,143 aficionados y que contó también con la victoria de Jorge Linares sobre Mercito Gesta.

Matthysse conectó un jab fuerte sobre Kiram en un duelo que carecía de acción, lo que levantó al público de sus asientos.

“Se movía y no lo podía conectar. No sentí su fuerza, por eso pude encontrarlo después y terminar la pelea”, dijo Matthysse, quien luego de un recto volvió a derribar a su oponente. Kiram ya no se pudo levantar para la cuenta de protección y estuvo en el entarimado por varios minutos después de la conclusión del pleito.

Durante la entrevista después de la contienda, Matthysse pidió como su próximo rival a Manny Pacquiao o a Danny García, peleador que lo derrotó en 2013.

"Son las peleas grandes que yo quiero", explicó Matthysse.