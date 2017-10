Saborean Mares y Santacruz la revancha

Los dos campeones esperan salir con el brazo en alto para así, por fin, sellar la segunda pelea entre ellos.

Pero para pensar en la revancha entre Leo Santa Cruz y Abner Mares, los mexicanos tendrán que hacer a un lado a un par de rivales que levantan la mano para hacer la travesura esta noche en el StubHub Center de Carson, California.

Mares, quien ostenta la corona Pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), se medirá ante su compatriota Andrés "Jaguarcito" Gutiérrez, mientras que en la misma función Santa Cruz, quien es el Supercampeón Pluma del mismo organismo, se topará con el californiano Chris Ávalos.

"Vamos a enfrentar primero a Gutiérrez, y después pensar en la revancha con Santa Cruz, pero claro, esa pelea es algo que queremos", expresó Mares.

"Tenemos enfrente a un peleador duro, y no podemos confiarnos, pero si ganamos se podría dar esa pelea (contra Mares)", añadió el michoacano Santa Cruz.

Mares, con marca de 30-2-1, 15 KO's, perdió ante Santa Cruz (33-1-1, 18 KO's) el 29 de agosto de 2015 en Los Ángeles por decisión mayoritaria. Un juez dio empate a 114, mientras que los otros dos vieron ganar a Leo por 117-111.

Pero firmar la segunda no será fácil, pues el "Jaguarcito" y Chris podría terminar con la fiesta.

"No tenemos presión, vamos por el título y es algo que he buscado siempre, ojalá me subestimen", puntualizó Gutiérrez, quien tiene foja de 35-1-1, 25 KO's.