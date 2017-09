El papá de Santa Cruz pidió una pelea antes de la revancha contra Mares

Los aficionados del boxeo pensaban que la cartelera del 14 de octubre en el StubHub Center de Carson iba a tener una de las revanchas que más esperaban: el duelo entre los campeones mexicanos Leo Santa Cruz y Abner Mares.

En 2015, Santa Cruz venció por decisión mayoritaria al jalisciense. Después de eso, muchas cosas sucedieron en las carreras de ambos.

'El Terremoto' venció al español Kiko Martínez y perdió su corona en 2016 ante Carl Frampton. El michoacano volvió a conquistar su título en enero de este año ante el peleador de Irlanda del Norte y desde ese entonces no ha peleado.

Por su parte, Mares solamente enfrentó a Jesús Cuellar después de más de un año después de haber perdido ante Santa Cruz y ganó por decisión dividida.

Y cuando todo mundo creía que ambos se enfrentarían el 14 de octubre, el equipo de Santa Cruz, quien es el súper campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), decidió que Mares debería esperar una pelea más para su ansiada revancha.

Santa Cruz (33-1-1, 18 KOs) enfrentará a Chris Ávalos (27-5, 20 KOs), mientras que Mares (30-2-1, 15 KOs) lo hará ante Andrés Gutiérrez (35-1-1, 25 KOs).

“Yo estaba dispuesto a pelear contra Mares. Yo me preparé en el gimnasio pero mi papá me dijo que él preferiría que hiciéramos una pelea más, porque yo venía de dos peleas fuertes con Frampton, fueron guerras”, expresó Santa Cruz. “Mares también viene de una pelea fuerte contra Cuellar. Él peleó en diciembre y yo en enero, así que tenemos varios meses que hemos estado fuera del ring. Y sabemos que contra Mares va a ser una pelea fuerte. Mi papá me dijo que como ya tenía tiempo sin pelear, que mi cuerpo iba a estar amarrado”.

El papá de Leo, José, es pieza muy importante en la esquina del campeón mexicano.

“Queríamos una pelea más, para ver cómo nos sentíamos. Si ganamos esa pelea, comenzando el año vamos a pelear contra Mares. Queremos que el cuerpo no se sienta amarrado y estar bien preparado”, indicó el pugilista michoacano.

Leo Santa Cruz dijo que es muy posible una tercera pelea con Frampton.

Pero primero tendrá que vencer a Ávalos, quien a sus 27 años ya ha enfrentado a rivales como Óscar Valdez y el mismo Frampton. Ávalos fue noqueado por estos dos últimos.

Santa Cruz espera victoria de Canelo

En estos días, una de las preguntas más populares es alrededor de la pelea del 16 de septiembre en Las Vegas, entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin.

Al dar su pronóstico, Santa Cruz dijo que será una pelea apretada.

“Si se va a decisión, Canelo. Es muy rápido, contragolpea muy bien. Golovkin es más fuerte que Canelo pero no se mueve tanto, no contragolpea mucho, yo pienso que Canelo le va a ganar. Canelo no va a dejar que le den esos golpes fuertes. Decisión gana Canelo pero si Golovkin lo conecta, lo puede parar”, advirtió.