Lomachenko reconoce que dará ventaja ante Linares; va por el tercer título en 12 peleas

El considerado mejor libra por libra del boxeo, el ucraniano Vasyl Lomachenko (10-1, 8 KOs), estará buscando convertirse en el boxeador con más campeonatos en apenas 12 contiendas cuando busque su tercera corona mundial ante el venezolano Jorge Linares (44-3, 27 KOs) el 12 de mayo en el Madison Square Garden de Nueva York (5 p.m./ESPN, ESPN Deportes).

Lomachenko, quien ganó 396 peleas como amateur y dos medallas olímpicas en 2008 y 2012, se convirtió en campeón del mundo en peso pluma en 2014 y luego venció a Román Martínez en superpluma en 2016 para convertirse en el pugilista que más rápido ha ganado dos campeonatos del mundo en dos diferentes divisiones.

“Creo que ha sido bueno para mi carrera el tener esta tercera oportunidad del título”, dijo Lomachenko a HOY Deportes. “No creo que haya sido muy rápido llegar aquí, ni muy lento”.

At #VasylLomachenko training camp. He wants to become the fastest three-weight world champion in boxing history next month if he defeats #JorgeLinares at #MadisonSquareGarden after just 12 professional fights. #boxeo #boxing #oxnard #nomaschenko pic.twitter.com/ocMvApnXkJ