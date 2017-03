'La Loba' Muñoz alista la defensa ONCE de su corona mundial

La mexicana Zulina 'La Loba' Muñoz, campeona mundial Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), vuelve al ring para defender su corona con el triunfo como única meta, pues de vencer, su nombre podría verse en alguna función en Las Vegas o Nueva York este mismo año.

Será la defensa 11 de la mexicana, un récord que refleja su solidez como monarca.

"Es un reto que me emociona y motiva; es una oportunidad de mostrar el trabajo que vengo haciendo desde hace 12 años de carrera", expresó 'La Loba', quien ostenta la corona de las 115 libras del CMB desde 2012.

Zulina, la mejor boxeadora mexicana del momento y designada embajadora universal del pugilismo por el CMB, hará la undécima defensa de su corona ante la española Eva Naranjo (sede y fecha por confirmar).

"Mi próxima pelea es la más importante de mi carrera, pues de ganar significa la posibilidad de aspirar a más económica y deportivamente hablando; pelear en EEUU es una meta, es parte del proceso de todo peleador y voy paso a paso en eso", dijo a HOY Los Ángeles.

La mexicana es seguida muy de cerca por dos promotoras estadounidenses para presentarla en Las Vegas o Nueva York este mismo año, luego que el boxeo femenil se ha reactivado y 'La Loba' tiene nombre y sólida carrera como monarca mundial.

Naranjo (7-0; 1 KO), clasificada mundial, forjó su experiencia como peleadora en artes marciales, con un palmarés para destacar.

"Es una rival de respeto y como tal me preparo. (Eva) fue multicampeona en su disciplina y eso habla de una chica fuerte y de peligro. No es fácil ser campeona del mundo y ella lo logró, tiene experiencia y sabe lo que es pelear fuera de casa", destacó.

'La Loba' es una garantía de espectáculo en el ring y estelar en televisión con TV Azteca y beIN Sports: ataca sin cesar, tiene dinamita en los puños y varias peleadoras prefieren evitarla o cambian de categoría para no enfrentarla.

"Tengo experiencia y mi estilo bien definido: imponer condiciones, boxear a la media distancia, atacar y no suelto a mi rival cuando la tengo", dijo Zulina, quien tiene récord de 58 triunfos (39 KO's); 2 empates y una derrota.

"Soy la campeona del mundo y voy a defender mi título contra ella (Eva Naranjo) y la que se me ponga enfrente. Yo no le doy la vuelta a nadie", destacó.

"No me importa el nombre de mi rival ni su palmarés, lo único que me importa es mi preparación y lo que yo hago arriba del ring, pues es lo que me ayudará a salir a buscar el triunfo.