Linares defiende sin problemas el título ante Mercito Gesta

En un duelo muy atractivo, Jorge Linares (43-3, 27 KOs) no tuvo problemas para vencer a Mercito Gesta (31-1-2, 17 KOs) y retener su corona de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al ganar por decisión unánime. El pleito fue parte de la doble cartelera el sábado por la noche en el Forum de Inglewood. Los jueces dieron tarjetas contundentes de 118-110 (2) y 117-111 al venezolano.

A base de mucha precisión y rapidez, Linares desnudó la defensiva del filipino, que aunque conectó buenos golpes, fue superado por la técnica del venezolano.

