Padre y entrenador de Leo Santa Cruz confiesa estar cansado, pero encuentra fuerza en su hijo

Desde abril de 2016, José Santa Cruz, entrenador y padre del campeón del mundo de peso pluma Leo Santa Cruz, ha estado en su propia pelea contra el cáncer de hueso en la espina dorsal.

En el entrenamiento de Leo Santa Cruz donde el mexicano nos dice que su papá no se ha sentido bien últimamente pero eso le da fuerza #boxeo #boxing @premierboxing pic.twitter.com/r75o8ahB6Z — Eduard Cauich (@ecauich) May 22, 2018

“Me duele muchísimo el cuerpo, las piernas, la espalda, el estómago, porque las pastillas que me dan me están afectando mucho el estómago. Pero aquí estamos, le voy a echar ganas”, indicó Don José a HOY Deportes durante una sesión de entrenamiento público en City of Boxing Gym el martes en el centro de Los Ángeles.

Debido a la quimioterapia y otros medicamentos, Don José confiesa no sentirse del nada bien e incluso en ocasiones va a los entrenamientos de su hijo con el suero puesto. Su hijo Leo publicó recientemente una foto en Instagram en la que su papá estaba en silla apoyándolo en su entrenamiento de cara a la pelea de revancha del 9 de junio en el Staples Center ante Abner Mares.

Santa Cruz (34-1-1, 19 KOs) enfrentará a Mares (31-2-1, 15 KOs) en lo que será la segunda pelea después de salir victorioso por decisión mayoritaria en el primer capítulo, que tuvo un total de 2,000 golpes entre ambos pugilistas.

@leosantacruz2 habla de la delicada salud de su papá y que eso le sirve de motivación @premierboxing pic.twitter.com/ORLQbr587y — Eduard Cauich (@ecauich) May 22, 2018

“Gracias a Dios, todavía puedo estar con él”, expresó Santa Cruz. “Me dijo que esta pelea la va a hacer como para que yo me sienta bien. Todo eso me motiva a mí y a él”.

El martes, Don José alentó a su hijo desde que vendó sus puños y dio direcciones en todo momento.

“Me motiva a mí mucho el esfuerzo que mi papá le echa. Todas las ganas que le pone. Aunque ande con dolor, aunque ande vomitando, está en el gimnasio. Muchas veces lo volteo a ver y se está durmiendo del cansancio, él no quiere dormirse pero el cansancio hace que se esté medio durmiendo”, señaló Leo. “Mirándolo así, me motiva a mí, porque me dice que cuando me ve echarle ganas y hacer lo que él me dice, a él se le olvida todo, que se le olvida el dolor”.

Don José dijo que su hijo ya estaba en peso y para el duelo de revancha, esperaba una pelea “más limpia”.

“En la primera no esperábamos que sea una pelea tan sucia, [Mares] tiró muchos golpes a la nuca. El referí no le dijo nada. Pareciera que estaba del lado de Mares”, señaló Don José, quien criticó al referí Jack Reiss por permitir “pelear sucio” al rival.

Por su parte, Santa Cruz dijo que ya piensa en subir de división y no descarta un duelo ante Vasyl Lomanchenko.