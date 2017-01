Leo Santa Cruz dice que le dolió mucho perder el invicto

Al michoacano Leo ‘Terremoto’ Santa Cruz (32-1-1, 18 KOs) le dolió mucho cuando cayó por primera vez en su carrera la noche del 28 de julio del año pasado ante Carl Frampton (24-0, 14 KOs).

La derrota ante el originario de Irlanda del Norte no solamente significaba que dejaba su título de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) sino que también conocía por primera vez la derrota desde su debut profesional en 2006. También, sabía que su preparación no había sido la ideal, pues su entrenador y papá José Santa Cruz estaba teniendo su propia pelea, ante el cáncer. José no estuvo durante la mayor parte de su preparación y solamente se pudo unir en las últimas semanas.

Pero al conocer la decisión mayoritaria en su contra, Santa Cruz recibió el primer mensaje de su papá:

“Me dijo que le íbamos a ganar en la revancha. Que él no me había ganado. Que la pelea estuvo bastante pareja y que en la revancha íbamos a ir mejor preparados”, expresó Santa Cruz a HOY Deportes.

Leo Santa Cruz

Su oportunidad de revancha llegará pronto pues ambos se enfrentarán en la pelea del desquite este próximo 28 de enero en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada.

“La derrota fue bastante dura, sabía que la derrota iba a llegar. Sentí que defraudé a la gente. Mucha gente que creía en mí, fue lo que me deprimió”, aceptó Santa Cruz. “Pero luego me comenzaron a mandar mensajes y a recibir comentarios de que seguía siendo su campeón. Incluso muchos me dijeron que yo había ganado la pelea por uno o dos rounds, o unos decían que era empate. Lo importante es que uno tenga a los fans, no importa el récord que tenga uno. Mientras que los fans te estén apoyando, es lo que más me importa a mí. Una derrota, hasta el mejor pierde”.

Para este duelo, su papá y entrenador, ha estado con él desde el inicio y el excampeón dice sentirse seguro de recuperar su trono.

“Cuando uno enfrenta a peleadores de buen nivel, sabes que hay días que uno no se siente igual y todo puede pasar”, indicó el pugilista de 28 años de edad. “Lo único que puedo hacer es prepararme mejor. En la revancha vamos a ver quién es mejor, si le ganamos recuperaremos el título, si perdemos hay que resignarse y prepararse ante otros”.

“En la primera pelea le faltaba defensa. No había peleado con un peleador como él. Ahora va con más hambre de ganar el cinto”, expresó José Santa Cruz, quien tiene el cáncer en remisión y recibe tratamiento de quimioterapia. “Ahora yo me siento mucho mejor. Ahorita yo puedo estar todos los días con él”.

La velada será televisada por Showtime a las 7 p.m.