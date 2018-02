La edad y el tiempo permiten a Richard Schaefer reflexionar sobre su relación con Óscar de la Hoya

Richard Schaefer fue el presidente de Golden Boy Promotions por 12 años, etapa en la que ayudó a Óscar de la Hoya crecer su compañía. Hoy, el suizo tiene su propia promotora, la que lleva menos de dos años desde su creación y con la que empieza a hacer ruido.

“Creo que tenemos a los mejores talentos jóvenes del mundo”, dijo el dueño de Ring Star Sports el martes en un gimnasio de Los Ángeles en el que Mikey García y Sergey Lipinets promocionaban su pelea para el 10 de marzo.

“Muchos de los que estuvieron en los Juegos de Río 2016 están con nosotros”, detalló. “Entre ellos incluyen el peso pesado y que ganó la medalla de oro, Tony Yoka, de Francia”.

Schaefer mencionó que el impacto de su compañía se está empezando a sentir en países como Inglaterra, en donde ya tuvieron en un evento al ganador de una medalla de plata, el peso pesado, Joe Joyce. Al igual logró firmar a los mexicanos Misael Rodríguez y Lindolfo Delgado, quienes hacían parte de Televisa.

La relación con De la Hoya no terminó de la mejor manera, pero según Schaefer no tiene problema alguno para comunicarse con el expugilista.

“No tengo problemas con Óscar o ninguno con los que él trabaja”, aseguró. “Solo les puedo desear lo mejor. No he hablado con él, pero tampoco he tenido razón alguna para hablarle. De igual manera, cuando haya que hablar con él, lo hago sin problemas. A medida que va a creciendo uno y va envejeciendo, con algunas canas de más o sin cabello… de pronto pones las cosas en perspectiva y sigues adelante. Ellos han avanzado, yo he avanzado, me alegra que les esté yendo bien”.

Schaefer dijo tener en claro cuál es su meta.

“Me preguntas si estoy contento en dónde me encuentro… no soy Golden Boy y no soy Top Rank pero si hay más trabajo entonces veremos qué trae el futuro para todos”.

Con respecto a la segunda parte de la rivalidad entre Saúl Álvarez (Golden Boy Promotions) y Gennady Golovkin (K2 Promotions) el promotor se mostró muy dispuesto a observar el evento.

“Será una grandiosa pelea”, dijo. “No es para perdérsela, dos grandes peleadores con estilo. Estoy contento como aficionado para ver este combate”.

García con otros planes

El mexicoamericano campeón de tres diferentes divisiones enfrentará a Lipinets, en el Freeman Coliseum (7 p.m., Showtime) de San Antonio, Texas, luego de que la pelea se había pospuesto debido a una lesión de la mano del kazajo-ruso.

García (37-0, 30 KOs) busca el título que tiene en su poder Lipinets (13-0, 10 KOs) de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de esa forma convertirse en el tercer boxeador en la historia moderna en ganar títulos mundiales en las divisiones de 126, 130, 135 y 140 libras. Los otros dos en lograrlo: Manny ‘Pacman’ Pacquiao y Juan Manuel Márquez.

Técnicamente, García es aún el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las 135 libras, pero no ha peleado en esa categoría desde enero del 2017 y dijo que regresaría posiblemente a final de este año o a inicio del próximo.

Ya que por lo pronto Vasyl Lomachenko está fuera de sus planes, García no tendría problemas en enfrentar a uno de los peleadores que por el momento muchos tratan de evitar: Errol Spence (23-0, 20 KOs).

“Prefiero pelear contra Spence en caso que él y Lomachenko estuvieran en la mesa”, dijo García. “Es un retador más grande, en una clase más grande. La gente posiblemente no me tome en serio, pero volveré al peso welter más tarde”.

‘Josesito’ describe a García

El boxeador José Manuel López (35-7, 19 KOs) será parte también de la función de San Antonio, en donde enfrentará a Hector Muñoz (25-19-1, 17 KOs).

‘Josesito’, quien estuvo presente el martes entrenando en Los Ángeles, describió lo que ha aprendido como sparring de García.

“Una palabra que describe a García es metodológico”, dijo. “Todo tiene un propósito, no pierde energía, es preciso. Hace ver todo fácil, simple, no usa nada de más. Su sincronización, el uso de distancia, separación, todo es muy bueno. Cuando entro con él ahí en el cuadrilátero aprendo mucho y también saco mi bolsa de trucos, de tanta experiencia y hacemos intercambios para unos buenos sparrings. Eso yo creo nos ayudará para nuestras peleas que tenemos”.

