'Juniors' del boxeo que estuvieron lejos de papá

Aunque por tramos mostró chispazos de calidad, su indisciplina lo llevó a subir varias veces al cuadrilátero en una pobre condición física. Otro punto que no lo ayudó a resaltar es que no ostentaba el carisma o la picardía que convirtieron al ‘Maromero’ en una atracción de taquilla. Sus mayores logros fueron vencer dos veces a Omar Chávez y disputar el campeonato interino de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el mexicoamericano José Benavidez en 2015, en un combate en donde terminó cayendo por nocaut técnico.

‘Chavo’, el hijo mayor del legendario campeón panameño Roberto ‘Manos de Piedra’ Durán, incursionó en el boxeo de paga en 2000 a los 27 años de edad, sin que su papá lo supiera. A ‘Manos de Piedra’ no le parecía que sus hijos pelearán, pues decía que él lo había hecho para que ellos no lo tuvieran que hacer. En su reciente biografía, Yo Soy Durán, Durán padre reveló que antes de una pelea, un aficionado se le acercó a su hijo y le dijo, “solo vine a ver si tu padre estaba aquí. No avergüences el nombre de tu padre, solo sal y gana”. Para que su hijo no tuviera que cargar con el peso de su legado, ‘Manos de Piedra’ sacó a ‘Chavo’ de los cuadriláteros tras perder su primera contienda.

En el sexto asalto de un combate bastante disputado, se produjo un choque accidental de cabezas. Camacho Jr. decidió no continuar señalando que la sangre que le escurría de un párpado le estaba afectando su vista. Los jueces le dieron la victoria por decisión técnica con cinco rounds completados. Sin embargo, luego se descubrió que la esquina del boricua le había dicho que estaba arriba en las tarjetas, y esto fue lo que lo motivó a no querer seguir ya que sabía que tenía la pelea en la bolsa. La Comisión Atlética de Nueva York dictaminó que lo que había hecho ‘Machito’ no era legal y anuló el resultado. Tras este suceso, su imagen quedo empañada ante los aficionados que cuestionaron su decisión de no seguir en la contienda. Camacho Jr. siguió peleando hasta el 2014, pero su carrera no se pudo recuperar del fiasco ante Leija.