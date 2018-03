Julio César Chávez considera ridícula la suspensión de Canelo

“Se me hace ridículo”, así describió Julio César Chávez padre la suspensión temporal que la Comisión Atlética de Nevada (NAC) le aplicó al púgil mexicano Canelo el viernes pasado tras dar positivo por la sustancia prohibida clembuterol en dos pruebas en febrero.

El 10 de abril el pelirrojo se tendrá que presentar ante la comisión para una audiencia disciplinaria en donde analizarán a fondo sus pruebas y tendrá que explicar por qué dio positivo.

Mientras tanto, su segundo duelo ante el triple campeón de peso mediano, Gennady ‘GGG’ Golovkin, que está programado para el próximo 5 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, está en duda.

Chávez no entiende por qué la NAC ha decidido alargar la incertidumbre considerando que la fecha del combate está a la vuelta de la esquina.

“Yo creo que ya hubieran dado un veredicto. ¿Para qué se esperan para el 10 de abril cuando ya estarán a 25 días de la pelea?”, dijo el Chávez este lunes en el programa “A Los Golpes” de ESPN Deportes. “¿Ósea con qué fin lo hacen? Se es o no se es. La decisión ya la hubieran tomado para que la gente no estuviera a la expectativa para ver si va a haber pelea o no”.

El ‘Gran Campeón Mexicano’ también señaló que este tipo de situaciones afectan inmensamente a los peleadores.

“De una u otra forma los sacas de concentración. Ya no entrenas o te preparas igual, pero vamos a ver lo que decide la comisión”, explicó

En septiembre la primera cita entre Canelo y ‘GGG’ produjo $27,059,850 millones de dólares en la taquilla del T-Mobile Arena. Fue la tercera contienda más lucrativa en la historia de Nevada.

Debido a la gran cantidad de dinero que perdería la ‘Ciudad del Pecado’ si se llegara a cancelar Canelo vs Golovkin 2, la leyenda mexicana no cree que la NAC prolongue la sanción del Tapatío y perjudique la realización del choque. De no poderse hacer en Las Vegas, otros lugares alzarían la mano.

“Hay mucho dinero en juego y Las Vegas no va a dejar que esta pelea se la lleve Texas o Nueva York. Se juegan muchos millones de dólares en esa pelea”, aseveró.