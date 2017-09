Jorge Linares: Canelo tardó mucho en las cuerdas

El venezolano Jorge Linares (42-3, 27 KOs) defenderá la corona de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) este sábado cuando enfrente a Luke Campbell (17-1, 14 KOs) en el Forum de Inglewood.

El duelo será el pleito estelar de una función que será televisada por HBO y que representará el regreso de Linares a Estados Unidos desde que noqueó a Ira Terry en el StubHub Center en 2014.

El regreso a Estados Unidos en HBO, representa algo especial para 'El Niño de Oro'

“No todo peleador boxeador latino tiene esa oportunidad. Me lo he merecido, he trabajado muchísimo. Son 45 peleas, tres veces he perdido. Le he levantado de ellas”, indicó Linares, quien fue noqueado en 2011 y 2012 ante Antonio DeMarco y Sergio Thompson pero luego ligó 11 victorias.

“A veces es mejor caer para saber levantarse. Tuve el apoyo de mucha gente”, señaló. “Me tuve que comer las verdes para comerme las maduras”.

“Me siento en el mejor momento de mi carrera”, añadió. “He trabajado muy duro lo que he tenido y lo que tengo ahora”.

Opina sobre Canelo

Sobre el tema popular en el boxeo, el empate de Canelo y Golovkin el sábado en Las Vegas, el venezolano dijo que le gustó mucho la actuación del mexicano.

“Me gustó mucho más que contra [Julio César] Chávez. Fue muy rápido, muy ágil, muy fuerte. Lo único que no me gustó es que estuvo mucho tiempo en las cuerdas”, expresó Linares.

“Golovkin es un peleador muy fuerte. Yo pienso que es lo que hizo que Canelo retrocediera un poco. Yo pienso que fue inteligente, pero duró mucho tiempo en las cuerdas. Para mí el empate fue la mejor decisión”, aseveró.