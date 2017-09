‘JoJo’ Díaz peligra ante noqueador tapatío Lara en cartelera Canelo vs. Golovkin

Joseph Díaz (24-0, 13 KOs) se siente emocionado cada vez que habla de su combate en la cartelera de Canelo ante Gennady Golovkin de este sábado en Las Vegas. No solamente será parte de la función, sino que estará en una eliminatoria por el título.

Su rival será el poderoso tapatío de 26 años, Jorge Lara (26-0-2, 21 KOs), quien muchos lo recuerdan cuando desmanteló sin piedad al excampeón Fernando Montiel en 2016 en el StubHub Center.

“Es la pelea más grande de mi vida. Es por lo que me he preparado”, expresó Díaz, un exolímpico en Londres 2012.

Para Díaz, aquel peleador olímpico de 2012, no se parece en mucho al actual pugilista profesional, pues dice haber cambiado mucho en mentalidad, dieta y en la vida en general.

“He cambiado completamente. He mejorado mucho. Si pudiera hablarle a mí mismo, a ese peleador de 2012, no creo que me creería, diría que no sé nada, aquel peleador pensaba que lo sabía todo. Ahora si enfrentará al peleador que yo era en 2012, le daría una paliza”, aseveró el originario de South El Monte.

“El tiempo pasa muy rápido. Uno no se da cuenta cuando está uno joven que el tiempo pasa muy rápido. Tienes que aprovechar cada oportunidad que tienes en frente de ti”, expresó Díaz. “Sé que me están dando oportunidades que no van a volver en el futuro”.

“Yo quiero ser el evento principal uno de estos días”, señaló el exolímpico.

Díaz sabe del poder de Lara, un pugilista zurdo que describió como alguien que “sale a noquear desde el inicio”.

“Al final del día, nunca ha enfrentado a alguien como yo, nunca ha enfrentado a un 126 natural. La noche de la pelea voy a estar en las 139 libras. Voy a estar grande y fuerte la noche de la pelea y sé que va a estar sintiendo mis golpes”, indicó Díaz, quien dijo que quiere enfrentar a todos los campeones en las 126 libras, como Óscar Valdez, Leo Santa Cruz y Abner Mares.

De ganar, Díaz estaría enfrentando a Gary Russell Jr., campeón de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo.