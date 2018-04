Jessie Magdaleno no perdona a padre de su rival por comentarios que afectan a su familia y latinos

Tan pronto sintió la presión y el reclamo airado por los comentarios calificados como racistas, Paul Dogboe quiso tapar el sol con un dedo.

Paul, quien es el padre y entrenador del campeón interino supergallo del OMB WBO Isaac Dogboe (18-0, 12 KOs), dijo que después de que su hijo venciera a su oponente mexicoamericano, Jessie Magdaleno (25-0, 18 KOs), lo deportaría después de “devorarlo como una gallina y tirándolo sobre el muro mexicano”, además de que presentaría el título al presidente Donald Trump.

Días después, el entrenador ghanés trató de calmar las cosas al decir que su intención era solo exagerar un poco las cosas para vender la pelea que se llevará a cabo el 28 de abril en el Liacouras Center de Filadelfia. Sin embargo, para Magdaleno, quien defenderá su título por segunda ocasión, la explicación del padre de su rival no tiene cabida ni siquiera para calentar el ambiente.

“Pienso que es solo estupidez, gente ignorante”, dijo a HOY Deportes. “Ellos no saben realmente lo que están diciendo, en lo que se están metiendo. Es ignorancia, ellos vienen de África, de un país tercermundista, como nosotros los latinos. Para él ir por ese lado, me tomó por sorpresa. La gente no debería jugar con ese tipo de cosas, son temas muy delicados”.

Magdaleno señaló a Paul como una persona de no confiar y que su actitud le puede afectar a su hijo Isaac, quien a sus 23 años está aún en el inicio de su carrera.

“Es un hipócrita, eso es seguro”dijo. “Al decir eso, cuando tu hijo está tratando de hacer cosas buenas para su vida, cosas positivas, tiene un papá que actúa de manera ignorante. No debería hacer eso, debería ayudarlo a salir adelante y no empujarlo hacia atrás”.

Magdaleno siente que como Paul, mucha otra gente tiene ese mismo sentimiento y ve difícil que cambie porque “tienes gente que no quiere cambiar y no quiere cambiar el tema”.

“No les importa tener que ser iguales a otros, cuando quieren que otros los traten bien”, explicó. “¿Cómo esperan ser tratados bien si no tratan a nadie bien? La gente se aprovecha de hablar de este tema de esta forma simplemente porque pueden. No creo que esto se puede cambiar, no creo que se puede cambiar en el mundo”.

El oriundo de Las Vegas, dijo que no perdonará al entrenador porque con sus palabras afectó a sus seres queridos.

“A mi familia”, apuntó. “Ellos tuvieron que pasar por eso y ponerme dónde estoy hoy”.

Magdaleno regresa un año después de tratar un problema en su muñeca y de hacer su primera defensa del título cuando enfrentó en abril del 2017 al brasileño Adeilson dos Santos.

