VIDEO: JC Chávez: "Esto no va a quedar impune"

El ex campeón mundial de boxeo, Julio César Chávez, afirmó que no quedará impune la muerte de su hermano, asesinado tras un asalto, y buscará por su cuenta a los asesinos, además de señalar ausencia de autoridad.

"Voy a tener que actuar por mis propios medios. Yo les prometo que esto no va a quedar impune, no lo juro, chingo a mi madre", puntualizó.

"No pudieron identificar (a los responsables, pero tenemos pistas y esto no se va a quedar impune. Parece que no hay gobierno; ahora fue mi hermano, quizá mañana soy yo", denunció JC.

Chávez dijo que ya tienen pistas de los presuntos culpables.

Rafael 'Borrego' Chávez fue asesinado a balazos el domingo por la noche en Culiacán, Sinaloa; atendía una clínica de rehabilitación para 250 personas con problemas de alcoholismo y drogadicción.

"No he hablado con el gobernador, no he recibido ninguna llamada de parte del gobierno, se han hecho pendejos", dijo Chávez.

Los criminales serían tres personas adictas que sabían de la rutina de Rafael Chávez. Las autoridades no han determinado el monto del dinero que robaron el fallecido.

En un video que circula por redes sociales, Julio César Chávez (@Jcchavez115) jura esclarecer homicidio de su hermano ante gobierno ausente. pic.twitter.com/i6YR6nY7oC — rabiaytinta (@rabiaytinta) June 26, 2017

JC lamentó la ola de inseguridad se extiende en casi todo México, por lo que consideró necesario que la sociedad se una en un apoyo mutuo para denunciar lo que sucede.

Chávez reveló que pesa sobre su persona una amenaza de secuestro que fue advertida por el FBI: "Me han advertido que me quieren secuestrar en Tijuana a mi y a mi hija, les dije a las autoridades y no han hecho nada".

El ex campeón, actualmente comentarista de televisión, agradeció a través de su cuenta oficial de Twitter el apoyo y solidaridad que le han brindado ante la muerte de su hermano.