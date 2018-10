'JC Chávez Jr se 'rajó' para la revancha'

El mexicano Julio César Chávez Jr. y el argentino Sergio 'Maravilla' Martínez utilizaron las redes sociales para lanzarse toda clase de insultos y retos, pensando en pactar oficialmente su pelea de revancha.

Chávez Jr lanzó el reto y Martínez aceptó el combate de revancha y firmó el contrato, pero, en palabras de Sergio, JC no lo hizo, por lo que utilizó Twitter para decirle que siga adelante con lo que propuso: "Si algo admiro de los mexicanos es que nunca se rajan".

Pero Julio César Chávez Jr. ya tiene pelea para el 1 de diciembre ante Alfredo Angulo en el Staples Center de Los Ángeles, por lo que la revancha contra Martínez -si se hace- sería para 2019.

Chávez Jr y Martínez dieron un trepidante combate en septiembre de 2012 en Las Vegas; en el último round el argentino fue derribado, pero alcanzó a vencer por puntos al mexicano y le arrebató el título mundial de peso Mediano WBC.

Después de eso Martínez no fue el mismo, las lesiones le pasaron factura y se retiró tras perder con el boricua Miguel Cotto en 2014.

Tras la derrota, la carrera de Chávez Jr ha ido en descenso y no ha vuelto a los primeros planos por su labor en el cuadrilátero. En su reciente salida fue apaleado por su compatriota Saúl 'Canelo' álvarez.

El mexicano, metido en campaña para relanzar su carrera, amenazó con ponerle "unos ver64$%zos" al argentino y Martínez le recordó a Chávez Jr sus palabras, pidiéndole que no le dé más vueltas al asunto y que "no se raje", como parece que lo está haciendo.

"Dice que me va dejar lisiado, se aceptan todas sus condiciones, pero no la firma. Es obvio, se rajó. No es la primera vez y no se de qué nos extrañamos", tuiteó el argentino.

"Me gustaría que Sergio 'Maravilla' Martínez me diera la revancha que nunca tuvimos! Nunca es tarde", escribió Julio.

La respuesta de Sergio no se hizo esperar: "Exacto, nunca es tarde y volvería a pelear solo por esa revancha. Aceptas?? Estás seguro?? Te propongo Noviembre", redactó Martínez.

Así que con Martínez retirado, todo depende de Chávez Jr., quien ya tiene fecha de regreso, pero sus ganas de revancha contra el argentino serían premiadas en 2019, con la meta de relanzar su carrera, que se ha visto sumida en escándalos y polémicas en años recientes.

En redes sociales los boxeadores dividieron opiniones entre los aficionados, pero también hubo a los que no interesó el combate por la edad (42 años) e inactividad de Martínez y el recuerdo de las malas actuaciones recientes de Chávez Jr.