Saldrá Gutiérrez con todo ante Mares

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez se fue de fiesta y quiso compartir con los aficionados algo de lo que ha ganado.

Canelo estuvo en el club Mallet de Guadalajara, Jalisco, donde obsequió botellas de champaña a todos los presentes sin más motivo que regalar, algo que quedó grabado en un video que circula en las redes sociales.

"Con todo el respeto que me merecen, no quiero ofenderlos, pero les quiero invitar una botella de champaña a todo el mundo, de mí para ustedes", dijo el ex campeón mundial de peso Superwelter y Mediano. Todos los presentes lo ovacionaron.

Canelo está en receso tras haber el polémico empate que registró el 16 de septiembre con el kazajo Gennady Golovkin en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Se estima que Canelo se llevó en 2017 poco más de 60 millones de dólares, contando la pelea con 'GGG' y la que ganó en mayo contra su compatriota Julio César Chávez Jr.

Hace unas semanas, Saúl apoyó a los damnificados de los sismos que azotaron a México y trascendió que aportaría un millón de dólares para apoyar a la gente.