Golovkin tiene un aliado mexicano… una cerveza

Tecate anunció esta semana su patrocinio con GGG Promotions y Gennady "GGG" Golovkin para el duelo de desempate el próximo 5 de mayo en Las Vegas, Nevada, ante Saúl Álvarez.

Como la cerveza exclusiva y patrocinador oficial tanto para la primera pelea Canelo vs. Golovkin como para el duelo desempate, esta será la primera vez en la historia de Tecate de patrocinar el boxeo donde dos boxeadores de Tecate se enfrentarán.

Tecate hizo su debut en el cuadrilátero en 2007 con su patrocinio de la pelea entre Oscar De La Hoya y Floyd Mayweather y, desde entonces, ha estado presente en las grandes peleas: Mayweather vs. Pacquiao (mayo de 2015); Canelo vs. Khan (mayo de 2016); Canelo vs. Smith (septiembre de 2016); Golovkin vs. Jacobs (marzo de 2017); Canelo vs. Chavez Jr (mayo de 2017) y Canelo vs. Golovkin (septiembre de 2017).