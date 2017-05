El 'GOLPAZO' de Óscar De la Hoya a Trump

Óscar De la Hoya, ex boxeador y promotor de la pelea 'Canelo 'Álvarez vs Julio César Chávez Jr en Las Vegas, exhibió en Twitter al presidente de EEUU, Donald Trump, con elegancia: lo invitó a ver el magno combate en ring-side para demostrarle que no todos los mexicanos son malas personas.

Aunque De la Hoya ironizó al señalar que 'Canelo' y Chávez Jr son 'bad hombres', dada la furia con la que chocaron desde la promoción del combate.

"Donald Trump, tenemos dos boletos en ringside para enseñarte que no todos los mexicanos son malas personas. Aunque estos dos son bad hombres", dijo De la Hoya en su cuenta de Twitter.

.@realDonaldTrump we got you 2 ringside tix to show you not all Mexicans are bad people. Although, these 2 are bad hombres #CaneloChavezJr pic.twitter.com/9G9pix67ou