Abel Sánchez: Si el Canelo-Golovkin no se hace en septiembre, no importa

En el equipo de Gennady Golovkin, el entrenador mexicano Abel Sánchez ha sido el más agresivo a la hora de buscar el elusivo duelo ante Saúl “Canelo” Álvarez. Pero tras el anuncio del duelo entre el tapatío y Julio César Chávez Jr. en mayo próximo, el entrenador tijuanense ya comienza a cambiar el discurso e inclusive ha dicho que si el duelo entre “Canelo” y “GGG” no se da en septiembre, no será el fin del mundo para ellos.

“Si la pelea en septiembre no se hace, no nos importa, de verdad, lo que nos importa es que [Golovkin] pelee tres veces más este año”, indicó Sánchez, conocido como el arquitecto del “Estilo Mexicano” de Golovkin.

“Obviamente si se hace [la pelea], vamos a hacer dinero, si no se hace, de todas maneras nos está yendo bien”, expresó Sánchez durante el día de medios en Santa Mónica para promover el duelo de su pupilo ante Daniel Jacobs el 18 de marzo en el Madison Square Garden de Nueva York.

Golovkin se llevó cinco millones de dólares en el último duelo ante Kell Brook y antes de eso, el kazajo obtuvo dos millones de dólares en contra de Dominic Wade.

Sobre las negociaciones fallidas de la promotora de Golovkin con Golden Boy Promotions, que maneja al “Canelo”, Sánchez se mostró un poco fastidiado al hablar del tema y repitió varias veces que el lado del mexicano no ha querido hacer la contienda, al ofrecer condiciones muy desfavorables para Golovkin.

“Hay muchas maneras de no aceptar una pelea: el peso, el dinero, hay varias maneras de decir que no. Ellos saben lo que se necesita para hacer la pelea, no estamos pidiendo ser el lado A, estamos pidiendo algo justo”, indicó.

Sobre su predicción del duelo entre Chávez Jr. y “Canelo”, Sánchez dijo que el tapatío debería de ganar, pero pronosticó un buen susto para el boxeador pelirrojo en caso de que Chávez Jr. llegue en buenas condiciones.

“Si llega un kilo arriba la semana de la pelea, entonces va a ser una pelea difícil para ‘Canelo’. ‘Canelo’ debe de ganar, juventud, rapidez, mejores piernas”.

“Es la pelea más grande para México en muchos años. Es una pelea grande porque vamos a poder decir quién es el rey en México. El que gane esta pelea va a ser el rey de México”.

Sánchez aclaró que ellos prefieren que gane Álvarez pero si Chávez Jr. se lleva el triunfo, también puede enfrentarlo, una pelea que le encantaría al tijuanense.

Sánchez también agregó que la llegada de Nacho Beristaín a la esquina de Chávez Jr. será importante en lo mental y no tanto en lo técnico.

“No lo va a dejar que haga sus cosas, de no estar en el gimnasio, va a ser más estricto con él”.