Golovkin YA le encontró sustituto a Canelo, peleará el 5 de mayo en Carson

Tras la suspensión de su segunda pelea ante el mexicano Saúl Álvarez que estaba programada para el próximo 5 de mayo, el triple campeón de peso mediano Gennady ‘GGG’ Golovkin insistió en encontrarle un sustituto para poder aprovechar la fecha.

A casi dos semanas del día de la función, a través de su cuenta de Twitter Golovkin (37-0-1, 33 KOs) anunció que estará enfrentando al armenio Vanes Martirosyan (36-3-1, 21 KOs) en el StubHub Center de Carson. La velada lleva el nombre de “Mexican Style 2”.

Saturday, May 5 @StubHubCenter



