Golovkin pronostica KO sobre 'Canelo'

Gennady Golovkin ya comenzó a tirar "golpes bajos".

'GGG' lanzó leña a la rivalidad que tiene con el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, a quien enfrentará el 16 de septiembre en Las Vegas, un duelo que seguro no tendrá problema para que vuelen los boletos en cuanto salgan a la venta.

Golovkin declaró a TMZ Sports que no daba crédito de cómo Saúl no había podido noquear a Julio César Chávez Jr. el pasado 6 de mayo en la la T-Mobile Arena, misma sede donde el kazajo y el mexicano chocarán.

"Es muy interesante para mí, por qué Canelo no lo detuvo: Chávez lució terrible, 'Canelo' debió noquearlo".

Además, prometió noquear al mexicano: "Ya lo conozco (a Canelo), me conoce, entrenamos juntos hace unos años, han cambiado pocas cosas"; y cuando le preguntaron si lo había noqueado, respondió: "No, aunque espero (hacerlo) este 16 de septiembre", y destacó no creer que Saúl haya probado un poder como el que tiene él.

Además, Golovkin consideró que si Álvarez se quedó de pie en los descansos entre rounds fue algo falso, sólo para parecer rudo e impresionar a las mujeres, pero no a los aficionados al boxeo: "Si tienes mucha energía muéstramelo en el siguiente round".

Gracias a mis amigos y a mi familia por todo el apoyo durante la semana de la pelea #CaneloChavezJr. 16 de septiembre #CaneloGGG #MiEra pic.twitter.com/GHI9VmWFQO — Canelo Alvarez (@Canelo) May 19, 2017

Afinan detalles

Por otro lado, trascendió que la promotora Golden Boy Promotions (GBP) está en los últimos detalles de la gira 'Canelo' vs Golovkin, que podría comenzar en un lugar emblemático de la Ciudad de México, luego visitaría Nueva York, alguna ciudad de Texas, que podría ser Houston, y terminar en Los Ángeles.

El inicio de la venta de boletos para el combate está ya agendado: todo indica que en dos semanas más.

Se sabe que el precio del boleto más caro en taquilla sería de 1,500 dólares; habría entradas para la zona más alejada de 100 dólares y 200 billetes verdes.

Se considera una preventa con códigos que darían a seguidores de GBP y la venta general podría arrancar a finales de este mes.

Álvarez se prepararía en San Diego, mientras que Golovkin se iría a las montañas de Big Bear, también en California.