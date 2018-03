Planean nueva pelea del 'Gallo' Estrada

El "Gallo" alista su regreso al gimnasio, pues hay planes de subir de nuevo al ring para junio o julio, y así tomar vuelo para una revancha con el tailandés Srisaket Sor Rungvisai Nakornl.

Juan Francisco Estrada tuvo acción apenas el pasado 24 de febrero en el Forum de Inglewood en California, y en una pelea cerrada cayó por decisión mayoritaria ante el asiático, quien defendió el cetro Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Estrada, de 27 años y quien tiene una marca profesional de 36-3, 25 KO's, reveló que se reunió hace unos días con el promotor Fernando Beltrán para ver los planes de 2018, y antes de toparse con el Srisaket tendría que hacer un combate, mismo que podría ser en la Arena Ciudad de México y donde compartiría cartelera con el también mexicano y campeón mundial Miguel Ángel "Alacrán" Berchelt.

"Estuve ya con Fernando Beltrán hablando en Tijuana, y estoy contento pues la revancha sé que se dará a finales de año o principios de 2019. Es una pelea que quiero, volver a pelear con el tailandés.

"Hablamos que hay planes para regresar en junio o julio, yo espero la fecha, la sede y el rival, no hay nada todavía, pero yo no tengo problema para pelear donde me digan, por lo pronto, la próxima semana llegaremos ya al gimnasio y ahí veremos qué hacer con el equipo de trabajo", expresó el originario de Puerto Peñasco, Sonora.

Ya dependerá de cómo termine físicamente del posible pleito en la capital para agendar la revancha con Srisaket, quien se espera realice una defensa opcional del cinturón verde y oro en Bangkok en las mismas fechas del verano.