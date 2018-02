‘Gallo’ Estrada pelea inteligente pero Sor Rungvisai retiene en una gran pelea en el Forum

Con mucho trabajo, Srisaket Sor Rungvisai (44-4-1, 39 KOs) retuvo la corona de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por decisión mayoritaria la noche del sábado ante el mexicano Juan Francisco Estrada (36-3, 25 KOs) en el Forum de Inglewood ante 7,827 aficionados. Los jueces dieron una puntuación de 114-114, 115-113 y 117-111. La tarjeta de 117-111 pareció de otra contienda, pues ambos dieron una gran pelea e incluso el retador estuvo a punto de derribar al campeón en el último episodio de la contienda principal de la velada Superfly 2, que cumplió con todas las expectativas.

A base de velocidad y mucha precisión, Estrada controló los primeros rounds, en las que conectó varias combinaciones en contragolpe e hizo fallar constantemente a Sor Rungvisai, quien es conocido por su fuerte pegada.

"Siento que gané la pelea por mi boxeo y los últimos tres rounds por mi agresividad", dijo Estrada al final del duelo.

El campeón finalmente hizo sentir su presencia en el cuarto round con un fuerte golpe a segundos del descanso. El mexicano se fue muy sacudido a su esquina y le costó recuperarse.

En el quinto, ambos repartieron fuertes golpes pero el campeón pareció llevarse la mejor parte y parecía controlar el combate. Sin embargo, el mexicano volvió a aprovechar su rapidez para golpear al monarca del mundo con su contragolpe de primera clase mundial.

En el último asalto, Sor Rungvisai recibió muchos golpes que lo dejaron en malas condiciones y estuvo a punto de caer, aunque también conectó varias bombas sobre el rostro del mexicano.

Rungvisai venía de noquear a Román González en septiembre pasado en la segunda pelea entre ambos. Anteriormente, el tailandés había vencido a González por decisión.