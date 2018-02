‘Gallo’ Estrada le dedica la pelea más importante de su carrera a su mamá fallecida

El mexicano Francisco “Gallo” Estrada (36-2, 25 KOs) catalogó el duelo del sábado ante el campeón de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo Srisaket sor Rungvisai (44-4-1, 40 KOs) como “el más importante de su carrera” y declaró que se lo dedicará a su madre, quien falleció de leucemia hace 20 años. Será el duelo estelar de la velada Superfly 2 en el Forum de Inglewood.

“Es la pelea más importante para mi carrera. La primera fue ante Brian Viloria cuando me coroné, pero esta es la más importante en mi carrera porque esto es honor y gloria, como dije. Tengo que ganar o ganar. Esta pelea se la dediqué a mi mamá que el sábado cumple hace 20 años que falleció”, expresó Estrada.

Durante la conferencia de prensa, su mánager Juan Hernández explicó que Estrada ha sido un hombre muy fuerte, pues la vida le ha dado varios golpes.

“Es una extraña coincidencia. La pelea sucede en un 24 de febrero y fue en un 24 de febrero cuando la mamá de Estrada falleció cuando él tenía siete años de edad”, expresó Hernández.

El mánager luego explicó que dos años después de perder a su madre, su papá también falleció en un accidente. Tras quedar huérfano, su tía Lupita adoptó a Estrada y a sus hermanos. Luego reveló otro evento trágico en la vida de su boxeador.

“No mucha gente sabe pero unos tres meses antes de la pelea ante ‘Chocolatito’ González, su tía que lo adoptó fue atropellada fatalmente por un auto, que luego se dio a la fuga. Nunca encontraron al culpable. Es la persona que conozco que más ha sido golpeado por la vida”, expresó Hernández.

Estrada es uno de los pugilistas mexicanos más talentosos en la actualidad y uno de los mejores superpluma en el mundo. No ha perdido desde aquel duelo en 2012 ante el nicaragüense González. Conquistó la corona de peso mosca de la Organización Mundial de Boxeo ante Viloria en 2013.

“Gallo” Estrada manda consejos a los jóvenes que tengan muchas adversidades en la vida, tal como él los ha tenido pic.twitter.com/j7c2P9hsFp — Eduard Cauich (@ecauich) February 23, 2018

“A pesar de todo lo que pasó no me eché a las drogas, a las fiestas, al contrario, me metí en el boxeo. Mi recomendación a los niños es que busquen un deporte, ahí sacas todo”, expresó el sinaloense.

“El boxeo me salvó. Yo estudié hasta la prepa, no terminé la prepa porque me salí pero me dediqué al boxeo, no tenía mucho apoyo económico para la escuela pero gracias a Dios, los esfuerzos y los resultados ahí están”.