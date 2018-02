Freddie Roach: el tener dos trabajos es mucho para Pacquiao

El legendario entrenador de Manny Pacquiao, Freddie Roach, declaró este jueves que probablemente ya es mucho para el boxeador filipino el tener dos trabajos: ser campeón del mundo y senador.

“El tener dos trabajos es muy difícil, ser campeón del mundo y ser senador puede que sea mucho para él. Manny siempre ha sido una persona muy ocupada. Siempre ha estado cantando o bailando, siempre ha sido una persona ocupada. Pero el ser un senador y ser campeón del mundo, creo que es mucho para él en estos días”, dijo Roach a HOY Deportes.

Pacquiao perdió por decisión muy polémica en su última salida ante Jeff Horn en julio del año pasado. Antes, había desmantelado a Jessie Vargas y Timothy Bradley. Se espera que pelee el próximo 14 de abril en el Madison Square Garden de Nueva York ante probablemente Mike Alvarado. También se espera que enfrente a Vasyl Lomachenko en noviembre.

Freddie Roach says that maybe being a Senator and a world champion is a little bit too much for #pacquiao these days #boxing pic.twitter.com/sANIUD6GVR — Eduard Cauich (@ecauich) February 8, 2018

“Realmente quiero una pelea con Horn pero no creo que se dé porque va a enfrentar a Crawford, creo que Horn nos debía una revancha”, señaló Roach.

“He escuchado de historias en donde enfrentamos a Lomachenko y a [Terrance] Crawford pero no hay nadie definitivamente. No he escuchado nada de Manny, no he escuchado de Michael Koncz [el promotor de Pacquiao] y le llamé a Bob Arum y no sabe mucho lo que está pasando con él”, indicó el entrenador de 57 años durante un entrenamiento de su pupilo filipino Donnie Nietes, quien defiende su corona de peso mosca de la Federación Internacional de Boxeo el próximo 24 de febrero en el Forum de Inglewood ante el argentino Juan Carlos Reveco.

Roach expresó que le gustaría ver pelear a Pacquiao en una o dos veces más y que luego se metiera de lleno a la política para que “sea presidente”.