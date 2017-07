Freddie Roach: Pacquiao no me ha hablado tras derrota con Horn y ni me ha pagado   

Por los últimos 16 años, el peleador Manny Pacquiao y el entrenador Freddie Roach han tenido una de las relaciones más exitosas en el mundo del boxeo.

Sin embargo, parece que en este momento, las cosas no están bien entre los dos.

En una entrevista con la revista Sports Ilustrated, Roach indicó que Pacquiao no le ha dicho una sola palabra desde que bajó del ring tras su polémica derrota ante el australiano Jeff Horn hace dos semanas. El entrenador también reveló que aún no ha sido compensado por sus servicios.

“Estaba tratando de ver en donde estaba su mente, ni siquiera pude hacer que me saludara. No sé si estaba molesto conmigo”, dijo. “Realmente no sé si está enojado, pero puedo esto, todavía no me paga, ¿quién sabe?”.

Freddie cree que tal vez el filipino no quiso hablar con él porque pensaba que le iba a sugerir que se retirara.

“A lo mejor pensó que le iba a decir eso”, comentó. “Pero yo no hubiera escogido ese momento. Había mucha gente en el camerino. Yo no humillaría a nadie de esa manera. Definitivamente estaba evitándome”.