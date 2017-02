Frankie López, de North Hollywood, abre su camino con la ayuda de una leyenda del boxeo

En una tarde nublada, en un vecindario callado en Santa Clarita, se puede escuchar la música de gimnasio que proviene de un garaje. El ruido proviene de la casa del integrante del Salón de la Fama, Virgil Hill, donde entrena a boxeadores y a peleadoras de artes marciales mixtas.

Entre sus mejores prospectos se encuentra Frankie López, pugilista que tiene ocho victorias como profesional. López, de 21 años, debutó en 2016 y a diferencia de los jóvenes prospectos firmados por Golden Boy Promotions o Top Rank, casi todas sus peleas han sido en Tijuana.

López ha logrado ocho victorias, seis de ellas por nocaut, y próximamente irá por el cinturón nacional de la Asociación Mundial de Boxeo.

El nacido en North Hollywood, de padres mexicanos, se convirtió al boxeo después de tres años de muay thai.

“Para alguien que no ha tenido mucha experiencia como amateur, ha logrado mucho. Ha ganado el campeonato Ringside, ganó ese torneo como novato. Luego regresó al año siguiente en la categoría abierta y lo volvió a ganar”, expresa Hill, excampeón de la Asociación Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo en peso semipesado.

Frankie López Eduard Cauich Frankie López es una joven promesa del boxeo que comenzó en muay thai. Frankie López es una joven promesa del boxeo que comenzó en muay thai. (Eduard Cauich) (Eduard Cauich)

En su más reciente presentación, López venció a Eliud Dueñas en enero y en 2016 logró otras seis victorias.

“Este muchacho ha peleado ante peleadores que han tenido 200 peleas como amateur y les ha ganado fácilmente. En cada torneo que lo hemos puesto, ha ganado”, señala el legendario expugilista y ahora entrenador.

Hill cuenta que es difícil conseguirle peleas a López por su tamaño, ya que no hay muchos mexicanos en peso semipesado, a menos de que estén “gorditos”. En California, no ha podido conseguirle buenas peleas ya que no tiene licencia de promotor. Las peleas que le han ofrecido han sido para ser un rival para otros prospectos, una ruta que no quiere tomar Hill.

Por lo pronto, lo tendrá peleando en Dakota del Norte, donde Hill posee una licencia de promotor. Sin embargo, Hill cuenta que no le gusta llevarlo a ese estado ya que la afición de López está en el Sur de California.

Hill describe a López como un “contragolpeador y rápido” para ser un peso crucero. El entrenador piensa que López eventualmente será un peso pesado sólido y tiene la esperanza de que haga historia en esa división, donde pocos mexicoamericanos han triunfado.

“No soy un típico peso crucero, me muevo, me han entrenado a usar mi jab, es uno de los golpes favoritos. Estoy acostumbrado a moverme mucho”, expresa López.

López reconoció que de adolescente llegó a pesar 255 libras ya que jugaba futbol americano y no le importaba tanto subir de peso. Pero luego que comenzó a tomar en serio el muay thai y el boxeo, supo que tenía que cuidar su alimentación.

López cuenta que los valores que sus padres le enseñaron de niño le han ayudado también en el deporte.

“Si eres apasionado en lo que haces, no es trabajo”, dice López.

“Va a ser un buen ejemplo para la comunidad de North Hollywood, de Los Ángeles. Es un muchacho que viene de la nada y esa va a ser su historia”.