FOTOS: ¿¡JC Chávez 'contra' Canelo Álvarez!?

El legendario ex campeón mundial de boxeo Julio César Chávez parece tener ya a su favorito para la esperada pelea del 16 de septiembre entre el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin.

Chávez recibió una playera de parte de 'GGG' y el ex campeón agradeció el obsequio con una foto y haciendo el número '1' con el dedo índice de la mano derecha.

"Quiero agradecer por el detalle de @gggboxing. Nos vemos este 16 de septiembre #CaneloGGG #LasVegas #HayTiro x @boxaztecatva #mexicanstyle", expresó el ex boxeador a través de su cuenta de Instagram. Golovkin contestó: "Gracias mi amigo" y compartió la foto.

No es la primera vez que Chávez muestra su simpatía por 'GGG' y su estilo combativo de boxeo; el púgil kazajo ha reconocido su admiración por el ex campeón mundial mexicano, a quien considera una de sus inspiraciones como boxeador y un peleador de leyenda.

Varios fans criticaron a JC Chávez a través de las redes sociales, pues consideran que apoya a Golovkin -y no a su compatriota- porque 'Canelo' Álvarez le dio una golpiza a su hijo, julio César Chávez Jr, en mayo de 2017.

JC Chávez se mantuvo al margen de la rivalidad de su hijo con 'Canelo' y tras la derrota de Chávez Jr felicitó a Álvarez por su victoria.

'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin chocarán el próximo 16 de septiembre en la Arena T-Mobile de Las Vegas, por los títulos mundiales de peso Mediano CMB-AMB-FIB de 'GGG'.

