ESPN y Top Rank renuevan contrato

ESPN y Top Rank, la compañía de promoción de boxeo, anunciaron hoy un nuevo acuerdo de siete años abarca desde 2018 hasta 2025 e incluye 54 eventos por año, así como una oferta completa de programación exclusiva, peleas clásicas, entre otras cosas.

Este nuevo acuerdo permitirá una alianza entre Top Rank y las principales redes y plataformas de ESPN para mostrar aún más contenido de Top Rank, incluidos eventos en vivo, programación original adicional y contenido de biblioteca.

Gracias al acuerdo en el primer año entre Top Rank y ESPN se televisaron gratuitamente las peleas de Manny Pacquiao vs. Jeff Horn, Vasiliy Lomachenko vs. Guillermo Rigondeaux, Terence Crawford vs. Jeff Horn y Manny Pacquiao contra Lucas Matthysse, entre otros.