Presidente de Golden Boy dice que Canelo aún puede mejorar y Golovkin no

El presidente de Golden Boy Promotions, Eric Gómez, dijo que lo más importante para el equipo de Canelo Álvarez ahora es firmar la segunda pelea contra Gennady Golovkin.

El mexicano Álvarez empató el sábado pasado ante ‘GGG’ en Las Vegas en un duelo muy cerrado.

Gómez dijo, durante una reunión con la prensa para promover el duelo de Jorge Linares ante Luke Campbell el sábado en el Forum, que el viernes hablará con el promotor de Golovkin, Tom Loeffler, para comenzar las pláticas con miras al duelo de desempate.

“Queremos la revancha, es lo que quiere Canelo, es lo que el equipo quiere. Los aficionados quieren la revancha. En el boxeo no hay tiempo extras, imagínense si la pelea se hubiera ido a 15 asaltos. Pero no se puede. Así que vamos a hacer el desempate, es lo que queremos”, expresó Gómez.

El presidente de la promotora dijo que la misma compañía de Canelo se sentía como la víctima después de que una juez entregó una puntuación escandalosa el sábado pasado, en el que daba como ganador al Canelo por tarjetas de 118-110, lo que significa que Golovkin solamente había ganado dos asaltos.

“Es injusto. Golovkin no es solo la víctima, Canelo es la víctima pero también Golden Boy Promotions es la víctima. Nosotros prometimos una gran pelea y lo fue. Aún no he escuchado a una sola persona decir que no fue una buena pelea”, añadió.

Gómez también dijo que salió sorprendido al ver que Canelo podía aguantar los golpes del campeón de los pesos supermedianos.

“Golovkin era un peleador más fuerte, más grande y le conectó tres o cuatro veces muy duro a Canelo. Me dio miedo pero Canelo lo asimiló bien. Ningún momento puso mal a Canelo. Al contrario, creo que él lo lastimó dos o tres veces. Uno al cuerpo y dos veces lo tambaleó. Eso me sorprendió”, indicó.

Además, Gómez señaló que está muy optimista sobre un buen resultado en un segundo duelo ante ‘GGG’ debido a que Canelo puede mejorar muchas cosas y su rival no tanto.

“Yo sé que tiene que afinar algunas cosas. No quedarse en las cuerdas, meterse adentro del ring, pelear más en corto. Cuando peleó en corto, Golovkin no se miró muy bien. Golovkin ya no puede mejorar”, indicó.

Gómez dijo que para la pelea de desempate no descartan hacerla en otra sede a parte de Las Vegas, pero aún cree que la Ciudad del Entretenimiento es aún la mejor opción en lo que se refiere al negocio.