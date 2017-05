El púgil colombiano Óscar Escandón quiere darle una lección de humildad a Gary Russell Jr.

A comparación de la mayoría de los niños que empiezan a practicar el boxeo, la gloria y la fama no eran las ambiciones principales del campeón interino de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el colombiano Óscar Escandón.

“No me gustaba el pugilismo. Le tenía mucho miedo, lloraba cuando mi papá me llevaba a entrenar. Pero comencé a meterme poco a poco para ganarme un uniforme [deportivo]”, dijo Escandón (25-2, 17 KOs) a HOY Deportes. “Empecé a ganar y ganar, y [pronto] ya tenía otras metas en mi vida”.

En su noveno año en el profesionalismo, este sábado el originario del departamento de Tolima tendrá la oportunidad de alcanzar una grandiosa meta cuando desafíe al estadunidense Gary Russell Jr. (27-1, 16 KOs) por el título absoluto de las 126 libras del CMB en Maryland (4 p.m., SHOWTIME).

En la antesala del combate Russell ha depreciado a su contendiente sudamericano llamándolo un “campeón de papel”. Escandón cree que la arrogancia le volverá a cobrar factura al monarca como hace tres años cuando perdió su invicto ante el ucranio Vasyl Lomanchenko, quien apenas llevaba dos peleas en el pugilismo de paga.

“Cuando uno tiene un ego y no sabe manejar la humildad, te terminan comiendo”, expresó. “Cuando uno va a ser grande, tiene que serlo de corazón y espíritu y no creerse de más. Él no está deseando ese título como lo estoy deseando yo”.

Para llevarse la victoria y ser el primer peleador cafetero en conquistar un campeonato absoluto desde el 2009, el púgil de 32 años de edad buscará seguir el estilo de su ídolo boxístico, la leyenda filipina Manny Pacquiao.

“Le dije a mi entrenador, ‘Pacquiao es muy bueno y quiero emularlo’”, indicó. “He trabajado en tirar muchos golpes y en movernos. No podemos quedarnos parados con alguien [tan rápido] como Russell”.

Cortesía Premier Boxing Champions El colombiano y el entrenador Rubén Guerrero llevan trabajando juntos desde el 2015. El colombiano y el entrenador Rubén Guerrero llevan trabajando juntos desde el 2015. (Cortesía Premier Boxing Champions) (Cortesía Premier Boxing Champions)

El encargado de tener a Escandón con esta oportunidad, es el entrenador mexicoamericano Rubén Guerrero, padre del excampeón en dos divisiones distintas Robert ‘Fantasma’ Guerrero de Gilroy, California.

Cuando se apoderó de la esquina del sudamericano en el 2015, su objetivo primordial fue conseguirle una pelea transcendental como el choque contra Russell. Ya ante esta cita, Rubén siente que lo mejor está por venir para su pupilo.

“Le vi mucho potencial. Le dije, ‘vas a ser un boxeador grande porque lo puedo ver en ti’”, dijo. “De inicio necesitaba cambiar muchas cosas para ajustarse a mi estilo de entrenar. Ahora ya lo tengo como lo quiero. Tiene un buen juego de piernas y fortaleza mental. Entiende cómo pelear a corta y larga distancia. Las cosas lucen muy bien para él”.

El veterano entrenador comentó que algo que le facilitó trabajar con Escandón es que posee algunas de las mismas cualidades que su hijo el ‘Fantasma’, quien es conocido por ser un boxeador que siempre va hacia adelante y deja todo en el ring.

“Los dos tienen mucho corazón y [agallas]. Trabajan y entrenan duro, de eso se trata el boxeo”, exclamó.