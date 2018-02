‘El Gallo’ Estrada NO acepta su derrota ante Rungvisai; la revancha ya tiene fecha posible

La noche del sábado en el legendario Forum de Inglewood, con tarjetas de 114-114, 115-113 y 117-111 los jueces dictaron que el campeón tailandés de peso supermosca del CMB, Srisaket Sor Rungvisai, había vencido por decisión mayoritaria al mexicano Juan Francisco ‘El Gallo’ Estrada tras una trepidante pelea que encabezó la función denominada “Superfly 2”.

Y desde que se dieron las puntuaciones en el ring hasta que salió de la arena, Estrada no paró de rechazar vehemente el resultado y se respaldó con los abucheos que resonaron debido a la decisión de parte de la afición, que en su mayoría era mexicana.

“Fue una mala decisión. El mejor juez es la gente, y ellos me vieron ganar a mí”, aseveró el originario de Puerto Peñasco, Sonora con mucha indignación. “Los únicos que vieron ganar a Rungvisai fueron los jueces, me robaron la pelea”.

Aunque terminó el combate buscando plenamente al campeón, ‘El Gallo’ (36-3, 25 KOs) fue algo cauteloso al principio y se tardó para detonar su pólvora. Explicó que esto sucedió porque batalló para descifrar el difícil estilo de Rungvisai (44-4-1, 39 KOs).

“[Es] zurdo, siempre se complican un poco los zurdos. Eso por eso que al principio no pude tirar mucho, me cuidé mucho de los cabezazos. Lo estábamos midiendo”, manifestó. “Tratamos de apretar y cerrar fuerte para no dejar dudas. Sabíamos que el campeón siempre lleva una ventaja”.

Pero Estrada no cree que su reacción tardía lo debió de haber afectado en los ojos de los jueces pues considera que siempre fue más productivo que Rungvisai.

“Me faltó en la primera parte de la pelea, pero yo gané porque siempre boxeé. Gané por puntos”, comentó.

Además de recibir indicaciones de su esquina, el sonorense también las recibió de una persona muy especial dentro de la historia del boxeo azteca.

El “Gran Campeón Mexicano”, Julio César Chávez padre, aprovechó su asiento de ringside, el cual tenía debido a que estaba trabajando como comentarista con la cadena que estaba trasmitiendo la pelea en México, y empezó a impulsar al ‘Gallo’ cuando el duelo entró a su tramo culminante.

“Me decía que le entrara, que fuera para enfrente porque yo iba para atrás, pero lo hacía boxeando y haciendo puntos. Y sí, hicimos un poco caso a lo que él decía”, contó Estrada hablando sobre lo que le aconsejó Chávez. “Mi entrenador no me dijo que no lo hiciera, me decía 'hazlo, hazlo'. Tienes que ir al frente inteligentemente y cuídate de los bombazos que tire [Rungvisai]”.

Al final, algo que Estrada sí tenía claro, es lo que tiene que hacer cuando se haga la revancha con el monarca, en la cual espera ser más contundente.

“Tengo que tirar golpes desde el primer round”, expresó.

Ya se maneja la revancha

Rungvisai y Estrada aún no se limpiaban el sudor de sus frentes, cuando el promotor de la función, Tom Loeffler, de la empresa 360 Boxing Promotions, reveló que ya estaba pensando en una segunda contienda entre el mexicano y el tailandés. Y hasta ofreció una fecha posible.

“Sería en el otoño, septiembre o octubre”, dijo Loeffler. “Basándonos en el tipo de pelea que ofrecieron esta noche, mi meta es que se vuelvan a ver”.

El promotor también indicó que quiere que se midan directamente sin hacer otras contiendas. Quedó visiblemente complacido por el espectáculo que brindaron los dos gladiadores. No duda que terminará siendo una de las mejores contiendas del 2018.

“Rungvisai venía de vencer a Román ‘Chocolatito’ González dos veces y Estrada llegó a pelear. Fue un combate muy cerrado”, comentó. “No me sorprendería si es la ‘Pelea del Año’. Los dos mostraron su espíritu de guerreros. No bailaron, solo pelearon”.

En cuanto al resultado, Loeffler vio con buenos ojos la decisión de los jueces, aunque reconoció que el resultado también pudo ser otro.

“Pensé que estuvo muy cerrada la pelea, pero me parece justo el resultado. Creo que Rungvisai apenas ganó. Un empate hubiera estado bien también”, expresó.