Tras una dura derrota, el boxeador Christian González dijo haber recuperado la confianza

El 10 de marzo de este año, el prospecto de Golden Boy Promotions, Christian González se paraba en el cuadrilátero del Belasco Theather en Los Ángeles con la confianza de siempre para buscar alargar su impresionante foja de 15 victorias y cero derrotas en su joven carrera.

El boxeador de 21 años tendría al frente suyo al filipino, Romero Duno (12-1, 13 KOs), quien en el papel sería la siguiente víctima del ‘Chimpa’. Sin embargo, en el segundo round de ese enfrentamiento, el hijo de padres mexicanos sintió la fuerza de ‘Ruthless’ y se fue a la lona por segunda ocasión en ese combate. González había caído en el primer round pero pudo reponerse a la cuenta del réferi.

“Fue devastador, para toda la familia”, dijo González a HOY Deportes.

Una derrota por nocaut podría hacer mucho en la mente de un boxeador, especialmente de uno que apenas inicia su carrera en el pugilismo profesional. La inseguridad de poder reponerse, la desconfianza en sus propias habilidades y hasta el temor de ser lastimado con un peor castigo, son algunos de los factores que podría impedir al boxeador volver a levantarse moralmente de esa derrota.

González aseguró que el apoyo de su familia y de la compañía que lo promociona le ayudó para levantarse en su siguiente pelea contra Daniel Perales, a quien venció por nocaut en agosto.

“Mi mamá me dijo ‘nada pasó, mantén la cabeza en alto y solo fue un error’”, contó González. “Ella estuvo ahí y enloqueció cuando vio que caí. Ella es una madre como cualquier otra preocupada. Luego me dio un abrazo y me dijo que estaba orgullosa, siempre apoyándome”.

El apoyo de su familia y amigos le permitió recuperarse pronto y dejar cualquier duda fuera de su mente de que no volvería a ser el mismo, por el contrario, González agradeció que esto ocurrió ahora y no más tarde en su carrera.

Además recibió llamadas y mensajes de algunos colegas conocidos como Óscar Valdez, Víctor Ortiz, John Molina, [Gilberto] ‘Zurdo’ Ramírez.

“De alguna manera agradezco que haya ocurrido ahora y no más tarde en una pelea que tal vez es más importante, pero he aprendido mucho. Cada peleador es diferente, cada estilo es diferente, ya no puedo mirar atrás”, explicó el pugilista.

Para González, la experiencia de la derrota le ha permitido volver a analizar su manera de afrontar las cosas y poner todo en perspectiva.

“Una vez que estas en el cuadrilátero no serás automáticamente un ganador o perdedor. Lo tomé como una mala noche, me atrapó y pues hay que empezar de nuevo para volver a aspirar a lo más alto”, expresó el boxeador, quien asistió a un evento para medios de comunicación en Azteca Boxing de Bell, para promover su siguiente pelea en LA Fight Club contra el michoacano de 36 años, Gamaliel Díaz (40-17-3, 8 KOs), este viernes en el Belasco (6 p.m.).

“‘Platanito’ es un peleador con experiencia, estoy listo, va a ser interesante por las edades… me siento bien para seguir demostrando lo que puedo hacer en el cuadrilátero”, dijo ‘Chimpa’. “He aprendido a relajarme más, usar mi jab más seguido… al principio cuando empecé mi carrera buscaba mucho el nocaut. Como que lo necesitaba, pero estoy mejor preparado para mantener la distancia y si llega, bien, pero si no, pues mantengo la calma y tomo la pelea round por round”.

Cartelera

Viernes

Christian González vs. Gamaliel Díaz

Edgar Valerio vs. Martin Cardona

Jousce González vs. Ricardo Fernández

Ferdinand Kerobyan vs. Uriel González