Hijo de Óscar de la Hoya anuncia que será boxeador profesional

A sus 19 años, Devon de la Hoya anunció que será boxeador profesional, aunque esperará un tiempo mientras se prepara como amateur. Devon es hijo de Óscar de la Hoya, el excampeón del mundo y ahora dueño de Golden Boy Promotions.

“Platinum Boy” pelea en las 130 libras y fue entrenado por un tiempo por Joel Díaz, un reconocido entrenador de varios campeones del mundo.

“No me metí mucho en un principio en el deporte cuando era niño pero ya que crecí comencé a ir al gimnasio y me enamoré del deporte”, dijo Devon, quien alrededor de los 14 años se dio cuenta de su amor por el deporte de los puños.

“Como amateur estoy construyendo mi récord hasta que me haga profesional. He tenido un par de entrenadores como amateur, He aprendido mucho de diferentes personas”, expresó.

De acuerdo a sus representantes, Devon está muy cerca de llevar su sueño de ser boxeador profesional a la pantalla chica con un documental que narrará su sueño de entrar al pugilismo de paga.

Óscar de la Hoya tuvo tres hijos antes de su matrimonio con Millie: Jacob, Devon y Atiana. Óscar tiene dos hijos con Millie: Óscar Jr. y Nina.

Devon explicó que al principio Óscar se sorprendió cuando le comentó que quería ser boxeador.

“No creo que nadie quiere ver a su hijo que lo golpeen pero me dijo que me apoyaba”, indicó Devon, quien ha recibido muchos consejos de su papá.

“Lo que más se ha quedado conmigo es la consistencia. Que debo tener amor por lo que hago y ser humilde”, indicó Devon a HOY Deportes.

Devon también ha contado mucho con el apoyo de su mamá y su abuelo.

“Es mi seguidora número uno. Mi abuelo también siempre me ayuda, siempre me da consejos de lo que debo de hacer”, expresó.

Devon platicó a HOY Deportes que su pelea favorita de su papá fue cuando enfrentó y venció a Fernando Vargas, pues estaba presente en Las Vegas esa noche del 14 de septiembre de 2002.

En lo que se refiere a su debut, Devon explicó que no tiene prisa y que su incursión al boxeo de paga llegará cuando esté listo.

“Mucha gente me dice que peleo como mi papá. Yo lo veo también, su jab, la forma en que me muevo”, expresó.

“Síganme de cerca, voy a ser campeón del mundo”.