Danny García despacha a Brandon Ríos con tremendo nocaut

Danny García (35-1, 21 KOs) noqueó a Brandon Ríos con un espectacular nocaut en el noveno asalto (2:05) en el evento principal en el Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada.

García regresaba tras sufrir una derrota el año pasado ante Keith Thurman por decisión dividida.

