Cancelan el Cotto-Kirkland

Roc Nation Sports recibió hoy una notificación de parte del equipo de James Kirkland que Kirkland sufrió una lesión que lo obligó a cancelar su duelo contra el cinco veces campeón del mundo Miguel Cotto que estaba programado para el próximo sábado 25 de febrero del 2017.

Le lesión reportada fue una fractura en la nariz, por lo que la función que iba a ser televisada por HBO Pay-Per-View desde el “Ford Center at The Star in Frisco, Texas ha sido cancelada.

La promotora informó que las personas que compraron sus boletos a través de Ticketmaster por teléfono, el Internet o aparatos móviles, recibirán crédito según su método de pago. Las personas que compraron sus boletos en las taquillas del Ford Center o en el AT&T Stadium, pueden recibir su reembolso llevando sus boletos y método de pago al “North Ticket Office” localizada en la Entrada A. Las personas que compraron sus boletos de otra manera tendrán que regresar a esa localidad para recibir su reembolso.