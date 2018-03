Compañía que presentaría Canelo vs Golovkin 2 en cines, remueve la pelea de su calendario

Fathom Events, la compañía que presentaría la segunda pelea entre el mexicano Saúl Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin programada para próximo 5 de mayo, ha tomado una medida que hace pensar que duelo verdaderamente está en peligro.

Hace mes anunciaron que Canelo vs Golovkin 2 se podría ver en varias salas de cine en los Estados Unidos como ha sucedido con varias peleas de alto perfil en el pasado.

Sin embargo, tras la noticia de que el pelirrojo fue suspendido temporalmente por la Comisión Atlética de Nevada (NAC) tras dar positivo por la sustancia prohibida clembuterol en dos pruebas en febrero, parece que el evento ya no está en sus planes por el momento.

Cortesía Cortesía

En su portal Canelo vs Golovkin 2 ya ha no aparece en el calendario y el enlace de la página del combate ha sido inhabilitada.

El 10 de abril Canelo se presentará ante la comisión para una audiencia disciplinaria en donde se analizarán a fondo sus pruebas y tendrá que explicar porqué dio positivo.

Álvarez y su equipo no han hecho ningún comentario al respecto hasta el momento.

Siempre han mantenido que el dopaje se debió a una contaminación alimenticia pues indicaron que solo le encontraron rastros de clembuterol en su sistema.

También han señalado que desde las pruebas positivas, solo ha dado negativo en varias pruebas.

Del lado de Golovkin, su promotor, Tom Loeffler, dijo al Los Angeles Times que de acuerdo con las normas de la NAC, la suspensión es obligatoria hasta que se pueda llevar a cabo una audiencia completa.

El día 10 de abril fue la fecha más temprana en la que la comisión pudo agenciar la sesión.

“Nos han dicho que Canelo ha cumplido con las pruebas subsecuentes y con todo lo que le han pedido”, dijo Loeffler. “Pero debido a sus reglas, tuvieron que darle la suspensión”.

Muchos han dicho que la suspensión de Canelo por parte de la NAC no carga mucho peso pues creen que es sanción simbólica debido a que no se le está inhabilitando de nada en este momento. Pero la decisión de Fathom Events hacer ver que la situación es bastante seria y la realización de Canelo vs Golovkin 2 sí corre peligro.