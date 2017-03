Se acerca 'Chocolatito' a Floyd Mayweather

Sin hacer mucho ruido, el "Chocolatito" está tocando la puerta de la inmortalidad.

Román González, considerado el mejor peleador libra por libra de la actualidad, salta mañana por la noche al ring con el objetivo de sumar su victoria 47 profesional sin derrota, poniéndose a dos victorias más de la marca de todos los tiempos, que ostentan Floyd Mayweather Jr. y Rocky Marciano.

Tanto el "Money" como Rocky se fueron del boxeo, aunque Mayweather parece que estará de vuelta este mismo año, con un registro invicto y limpio de 49-0, pues no cuentan los empates --el mexicano Ricardo "Finito" López se retiró con marca de 51-0-1-.

El boxeador nicaragüense de 29 años de edad se topará contra el tailandés Wisaksil Wangek, mejor conocido como Srisaket Sor Rungvisai, en el Madison Square Garden de Nueva York, pleito donde además pondrá en juego la corona Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

"Me preparé para ganar y no importa la forma, no pensamos en nada más que en la siguiente pelea. Es un peleador duro el tailandés", expresó González, quien presume en su carrera un total de 38 victorias por la vía del nocaut.

González además está de fiesta, pues la bolsa que tendrá será la mejor que ha ganado hasta el momento en su carrera, un total de 550 mil dólares, superando los 420 mil billetes verdes que se embolsó en septiembre del año pasado cuando derrotó al mexicano Carlos Cuadras.

Muchos creen que la pelea de Román será fácil, pero el propio peleador tiene sus reservas, ya que sabe que el asiático le dio pelea a Cuadras cuando ambos se toparon en la capital mexicano en mayo de 2014, pleito que se tuvo que acabó en una decisión técnica para el nacional.