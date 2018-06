JC Chávez Jr: Quiero seguir, pero no quiero dar lástima

La última imagen que el mundo del boxeo tiene del mexicano Julio César Chávez Jr es de la derrota y humillación, tras ser apaleado por Canelo Álvarez a la vista de todos en Las Vegas.

Pero el tipo quiere más y alista el regreso, con la idea de relanzar su carrera y limpiar la imagen que dejó en su reciente salida al ring.

"Si vuelvo a hacer otra cosa como con Canelo, mejor me retiro, no me gustaría dar lástima", expresó Chávez Jr en charla con ESPN.

Aún con el peso del nombre de su legendario padre, el Junior era la figura emergente del boxeo mexicano. Era.

Tras ceder la corona mundial de peso Mediano ante Sergio Martínez, la carrera del púgil mexicano se fue por un tobogán de escándalos por dopaje, suspensiones y peleas con su famoso papá.

La caída ante Canelo le caló hondo y le hizo poner freno a su vida de fiestas, indisciplina y arrogancia: "Fueron varios meses que estuve pensando en volver o no volver. Quiero que sea de la mejor manera, morirme en la raya".

Chávez Jr pretende volver el 11 de agosto, quizá ante el veterano Sergio 'Víbora Latina' Mora, quien fue campeón mundial superwelter del WBC.

"Quiero regresar en las 168-169 libras, no es de campeonato la pelea, pero tengo un año de inactividad, quiero hacer un par de peleas para buscar una grande", dijo Julio César, quien destacó el apoyo que le brinda su legendario padre.