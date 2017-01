Chávez Jr acusa a 'Canelo' de querer sacar ventaja en el salario

Julio César Chávez Jr. dice que ha cedido hasta de más para que se concrete la pelea contra el Saúl 'Canelo' Álvarez.

En medio de las negociaciones para el posible pleito entre el hijo del legendario Julio César Chávez y Saúl ¡lvarez, Chávez Jr. declaró que han aflojado en diversos aspectos, pero que ve de manera injusta que su rival busque quedarse con tanto dinero de la bolsa en juego.

"Las negociaciones van a seguir, pero no ha habido complacencia de parte de mi rival, porque quiere ganar hasta cinco veces más que nosotros, lo cual me parece injusto", explicó Chávez Jr.

JC, ex campeón mundial Mediano, y el actual monarca Superwelter de la OMB ya pactaron el pleito en las 165 libras.

'Canelo' tendría que subir de las 154 libras, mientras que Chávez Jr bajaría de las 168.

"Acepté las 165, y todo lo que han pedido de mí lo he permitido. También estuvimos de acuerdo en que se nos diera un poco menos de dinero, porque eso es algo que hay que hacer, no como lo hacen ellos ('Canelo' y su equipo) con sus caprichos infantiles", añadió.

El éxito, fama y fortuna los abrazó, pero varios atletas no supieron cuidar su dinero y lo perdieron. Te dejamos con el cuadro de 'horror' de los deportistas que tuvieron fortunas y que tras los excesos o malas inversiones, un día despertaron en la ruina.

La bolsa económica ha sido uno de los topes para que Álvarez se vea las caras ante rivales de renombre, como Gennady Golovkin, por lo que Chávez Jr. sabe que era importante reducir sus ingresos a fin de concretarse el pleito

"No queremos más dinero, incluso nosotros les daremos dinero, pero eso es lo que hay que hacer, especialmente porque ésta es la pelea que la gente quiere ver".

"Si así no lo quieren aceptar ('Canelo' y su equipo), entonces no seremos nosotros los que no estamos interesados en que se concrete la pelea".

"Esto es un deporte y se trata de entretener a la gente, hacerles entender que deseamos darles lo que están pidiendo", concluyó.