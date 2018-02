Intercambio de Canelo y Abel Sánchez, entrenador mexicano de Golovkin, se roba el show en Los Ángeles

En la esquina de Gennady Golovkin, el entrenador Abel Sánchez ha sido el que más ha criticado a Canelo Álvarez por su estrategia en la primera pelea. El martes por la noche en Los Ángeles, Sánchez volvió a atacar a Canelo, diciendo que le deberían de dar unos zapatos especiales para correr y que esperaba una segunda pelea “más valiente” de Álvarez.

Él pugilista mexicano, quien empató el pasado 16 de septiembre ante Golovkin, no desperdició la oportunidad para responderle a Sánchez diciendo que el entrenador del kazajo “no sabía nada de boxeo”.

“Yo hice mi pelea que tenía que hacer. Me fui a las cuerdas y no me pudo hacer nada, me fui en medio del ring y no me pudo hacer nada”, dijo Canelo, quien peleó por primera vez en las 160 libras, ante el mejor de esa división. “No es lo mismo ir hacia adelante como burrito que ir, contragolpeándolo. Ojalá que [Abel Sánchez] llegue a su casa y se ponga reflexionar… que es un pend... Es la verdad”.

Ambos pugilistas se enfrentarán en el duelo de desempate el próximo 5 de mayo en Las Vegas, Nevada.

“El sabe, quiero creer que sabe, que el pelear con técnica, dar un buen boxeo, no quiere decir que corrí. No es lo mismo ir para enfrente como burrito a saber contragolpear, quitarte golpes”, indicó el pugilista jalisciense. “Lo que sí yo te puedo decir es que yo sí lo lastimé y él nunca me tuvo lastimado en ninguna parte de la pelea”, expresó.

Canelo declaró que el duelo ante Golovkin fue de mucho desgaste y que sintió que ganó por dos puntos.

También expresó que la primera contienda le daba mucha confianza y que sentía que si “trabajaba más a Golovkin, puede terminar el combate por nocaut en el segundo duelo”.

“Me dio varios golpes sólidos pero no lo sentí, espero que me lo haya dado, pero realmente no lo sentí”, declaró Canelo. “Vi todos sus golpes, creo que soy más rápido que él. Pude ver la mayoría de sus golpes”.

Canelo aceptó que debió de ser más agresivo cada que hacía fallar a Golovkin.

“Hice una gran pelea, el plan perfecto que hicimos en el gimnasio. La crítica constructiva que yo me hice, creo que me faltó tirar más golpes cuando lo hacía fallar, contragolpearlo ahí mismo”, describió.