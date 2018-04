VIDEO: Canelo pide disculpas tras cancelación de la pelea y jura estar limpio

En una conferencia de boxeo muy diferente, en la que no se promovía una función, sino todo lo contrario, el presidente de Golden Boy Promotions anunció oficialmente la cancelación del esperado duelo de desempate entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin, programado para el 5 de mayo en Las Vegas.

“A este punto, desafortunadamente vamos a tener que cancelar la pelea de revancha. Como ustedes saben hay una audiencia pendiente para el 18 de abril y es extremadamente improbable que este asunto se resuelva apropiadamente para ese entonces”, expresó Eric Gómez, presidente de la promotora de Canelo, argumentando que también necesitaban tiempo para promover el compromiso.

Canelo y Golovkin empataron en su primer duelo del 16 de septiembre pasado. En febrero, ambos realizaron una conferencia de prensa para promover el desempate, pero días después, le informaron a Álvarez sobre su positivo a la sustancia prohibida clembuterol, la cual ya se ha encontrado en varios casos de atletas mexicano debido a la carne contaminada. Posteriormente, el boxeador mexicano fue suspendido temporalmente pues la Comisión Atlética de Nevada castiga el positivo y no si fue accidental o no.

“Nos han dicho que es muy probable que Canelo no va a poder pelear en mayo”, dijo Gómez, quien agregó que espera que el mexicano vuelva a pelear en el verano, probablemente en el verano o en septiembre, y que tenía esperanzas que se resuelva el tema para el 18 de abril.

Con un rostro conmovido y tristeza en los ojos, Álvarez explicó estar sorprendido y lamentó traer dudas hacia su integridad deportiva. Pidió disculpas a sus patrocinadores, a los aficionados, a los medios de comunicación.

“Nunca los he defraudado y nunca lo haré”, expresó Canelo, de 27 años, quien no había hablado ante la prensa hasta este martes.

Canelo recordó que siempre se ha sometido a pruebas antidoping, aunque no estas no sean requeridas.

“Desafortunadamente este es un problema público en México y que le ha pasado a cientos de deportistas al consumir carne procesada. Desafortunadamente ese es mi caso”, expresó Canelo, quien citó a boxeadores, ciclistas y futbolistas mexicanos que han dado positivo.

Álvarez recordó que se sometió nuevamente a otras pruebas antidoping, con las mismas condiciones de USADA, en las que arrojó negativo.

“Voy a respetar las reglas de la Comisión. Aun no siendo intencionalmente [el consumo], lo respeto. Desafortunadamente la pelea tendrá que esperar. Estoy decepcionado y triste. Me he estado preparando para esta pelea muy duro para demostrar que soy el mejor peso medio del mundo. Me siento con impotencia de no poder estar en esta pelea. Desafortunadamente tendrá que esperar”, indicó Canelo en la conferencia de prensa realizada en las oficiales de Golden Boy Promotions en el centro de Los Ángeles.

En la conferencia estuvo acompañado por el abogado de Golden Boy Promotions, quien no dejó que contestaran muchos de los preguntas de los reporteros, ya que era un tema legal, según indicó el abogado.

“Estoy seguro que soy un peleador limpio y siempre lo voy a hacer. Sé lo que soy, y sé que así lo voy a ser siempre”, declaró Álvarez. “Jamás haría algo para ensuciar mi carrera. Siempre he sido un peleador con disciplina, me ha costado muchísimo a llegar a los que soy. Respeto mucho lo que soy, estoy tranquilo y orgulloso de lo que he hecho en toda mi carrera”.

Sobre las declaraciones de Golovkin y Abel Sánchez, en las que lo catalogaron como un peleador sucio, el mexicano dijo que no le interesaba lo que ellos pensaran.

“Ellos no son doctores, no son expertos, al final, lo que digan no tiene sentido. Son simplemente cosas al aire, cosas al viento. No tiene sentido. Ellos no son expertos, no son doctores, no les tengo que dar explicaciones”, indicó Canelo.

Por último, el dueño de la promotora, Óscar de la Hoya, quien tuvo un trabajo mínimo en la conferencia de prensa, expresó que nunca había conocido a un peleador tan limpio, tan dedicado y honesto como Álvarez y que tenía mucha confianza que todo se iba a resolver a su favor.