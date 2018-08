Canelo dice entrenar con molestia y coraje tras declaraciones de Golovkin

Saúl Álvarez está enojado y siente mucho coraje.

Así lo declaró en una llamada telefónica con la prensa este miércoles como respuesta a las declaraciones fuertes del campamento de Gennady Golovkin, su rival del próximo 15 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

Golovkin catalogó la semana pasada al mexicano como el “rival más sucio y desagradable” que ha enfrentado en su carrera, mientras que el entrenador del kazajo ha descalificado a Canelo por su estilo de pelea, así como por el positivo de clembuterol que dio el mexicano, lo que provocó la suspensión de la pelea de desempate, la cual estaba programada originalmente para el 5 de mayo.

“Obviamente que estoy molesto, que tengo coraje pero lo he utilizado a mi favor, lo voy a utilizar a mi favor el 15 de septiembre porque tengo experiencia en ello”, indicó Canelo. “Cuando te subes a pelear con coraje y cerrado de la cabeza no puedes hacer las cosas bien. Este coraje me va a servir mucho”.

El primer duelo en septiembre del año pasado terminó en empate.

“El poco respeto que tenía creo que se perdió. Creo que se cruzaron la línea de tantas declaraciones, tanta lloradera que traen, se perdió totalmente el respeto”, afirmó Canelo. “Esto me va a ayudar para la pelea, para sacar todo”.

“El coraje que tengo me ayuda para entrenar fuerte. El día de la pelea me voy a subir con mentalidad fría pero con mucho coraje”.

Canelo añadió que vio ha visto la repetición de la primera pelea alrededor 10 veces y señaló que le faltó contragolpear más cada vez que esquivaba algún golpe.

Además, el jalisciense declaró que personalmente le gustaría que termine la serie de contiendas ante Golovkin en esta segunda pelea.